La nueva ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, tiene tres importantes retos que cumplir de aquí a que concluya su gestión en agosto del próximo año: recuperar el dinero del anticipo a Centros Poblados, impulsar nuevamente los proyectos de transformación tecnológica y digital que quedaron en pausa con la transición del jefe de cartera y, quizá el más importante de todos, recuperar la confianza de los colombianos hacia un Ministerio cuya credibilidad quedó afectada por el escándalo.

Su mayor dificultad se traduce en términos de tiempo. A escasos nueve meses de que acabe el mandato del presidente Duque, el Ministerio tiene varios programas bandera que debe llevar a buen puerto antes de ese plazo: Hogares conectados; Programación para niños y niñas; Navega TIC; Gov.co y Misión TIC.

En esta entrevista, la ministra habló sobre estos programas, sobre la posibilidad de replantear los procesos de contratación en el Ministerio para evitar nuevos casos de corrupción y la recuperación de los dineros del anticipo a Centros Poblados.

¿El escándalo de Centros Poblados retrasó los proyectos para conectar a los estudiantes de zonas apartadas del país?, ¿cómo va ese proceso?

Desde el Ministerio de las TIC el proceso de conectar al país va muy bien, es un proyecto que incluye diferentes frentes, no solamente buscando que haya hasta el 70% de conectividad de internet en todo el país donde ya llevamos un 56%, sino, en otros frentes en donde vamos generando centros digitales en diferentes puntos del territorio nacional.

Para ello, resaltar que no solo se estaba desarrollando dicha labor con el contratista que ya es conocido como aquel que incumplió, sino que ya se está adelantado labores con otro contratista. Con ellos vamos al día, han venido cumpliendo con las metas y eso nos lleva a pensar que vamos a cumplir con nuestro compromiso de tener mas de 10 mil centros digitales alrededor del país.

La anterior ministra se comprometió a recuperar el dinero del anticipo a Centros Poblados ¿cómo va ese esfuerzo?

De cara a la situación que corresponde con ese contrato, hay que tener en cuenta que el anticipo que se envió en este momento ya hace parte de las labores de las autoridades de control y frente a ello, nosotros como Ministerio estamos absolutamente comprometidos en entregar toda la información que sea necesaria, en entregar toda la documentación, todos los datos que requieran los organismos de control para que ellos puedan ejercer sus funciones, ya que a ellos les corresponde este asunto.

Nosotros estamos con lupa, con detalle revisando el contrato para saber cuál es el paso a seguir que sea más eficiente y más acertado para el país.

Nos interesan los dineros que están de por medio, es decir, el aspecto financiero, también debemos revisar el aspecto jurídico y el aspecto técnico. De manera que, con esos tres elementos nosotros vamos a estar respondiendo a esa necesidad de saber qué es lo que sigue y de esa manera implementar la política de conectividad en los centros digitales.

Junto con el escándalo de Centros Poblados, también se vino abajo el proyecto que promovía la trasformación digital en los medios de comunicación. ¿Este tema quedó descartado o lo van a replantear?

Luego del análisis y la evaluación preliminar, se recibieron 354 propuestas de diferentes medios de comunicación, el comité evaluador concluyó que el 100% de los proyectos no cumplían con la totalidad de los requisitos habilitantes y además el 87 de las propuestas presentadas no desarrollaban el objeto del proyecto, entonces bajo ese supuesto, ya que eran deficientes los indicadores que se habían planteado para los medios de comunicación, no fue viable y no se encontraron razones para avanzar.

¿Toda la controversia que ha habido retrasó los proyectos que tiene el Ministerio en temas de conectividad y formación de jóvenes en tecnología? ¿Van a alcanzar a cumplir con lo que se habían comprometido antes de que acabe el Gobierno?

Sí, sin lugar a duda estamos empeñados en cumplir con nuestros compromisos. Aquí hay una ventaja importante, yo no llego a empezar a implementar las metas desde el punto cero, nosotros como Gobierno Nacional venimos trabajando desde agosto de 2018 y ahí hemos planteado unas metas para todo el periodo y eso es lo que nos permite hoy presentar avances de diferente índole.

Por ejemplo, llegar con el 70 % de internet a todo el país, llevamos un 56%, lo mismo con un proyecto que se llama Misión TIC que pretende capacitar a programadores. Estamos con una meta de 100 mil colombianos capacitados en ello para aprender el lenguaje de programación de forma gratuita.

Hoy en día las diferencias en materia de tecnología son consideradas como una de las mayores causas de inequidad. ¿Va a alcanzar este gobierno a romper esa brecha que se profundizó con la pandemia del COVID?

Paradójicamente la pandemia se convirtió en un gran aliado, porque incentivó a todas las personas a acudir mucho más a la virtualidad y ello ha permitido que haya mucho más conciencia en los colombianos para utilizar la tecnología.

De manera que la brecha sí la estamos reduciendo. Entre más colombianos tengan acceso a internet y que lo utilicen estaremos logrando los objetivos, de manera que sí, ya lo estamos logrando.