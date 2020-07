“Vamos avanzando en obtener los recursos de la reorganización de la aerolínea Latam”

El pasado 26 de mayo, Latam anunció que se acogió al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos con el objetivo de reorganizar su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento. En junio, la aerolínea tuvo una caída de 95% de los pasajeros, pero a pesar de esto, consiguió US$2.200 millones de financiación y ahora el futuro de la empresa parece más claro.

Santiago Álvarez, presidente de Latam Colombia, anunció al Gobierno Nacional que retiran su solicitud de ayuda económica realizada en abril, sin embargo, insiste que se deben aplicar políticas públicas para la pronta recuperación del sector aéreo.

¿Qué han logrado tras casi dos meses en el Capítulo 11?

Logramos completar la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Posession por sus siglas en inglés) por US$2.200 millones. De esos, US$1.300 corresponden a Oaktree Capital Management LP y US$900 serán comprometidos por los accionistas, Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro. De esta forma tomamos la decisión de retirar la solicitud al Gobierno colombiano de ayuda económica, pues vamos avanzando bien para obtener los recursos que se requieren para reorganizar la compañía y prepararla para afrontar los retos financieros y operacionales que impondrá el mercado.

Adicionalmente, a la fecha se han realizado las dos primeras audiencias en las que el juez autorizó el pago a proveedores críticos, empleados, impuestos, entre otros, que le permite a Latam continuar con el giro ordinario de sus negocios y en las próximas semanas se llevará a cabo la primera reunión del comité de acreedores.

En el caso de Colombia ¿en qué se ha avanzado?

El avance más significativo es que el 12 de junio recibimos el reconocimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades de nuestro proceso de Chapter 11 en Nueva York como proceso principal a la luz del reconocimiento transfronterizo que ofrece la ley 1116 de 2006, generando la protección necesaria para avanzar en nuestro proceso de reorganización financiera.

¿Cuáles son las condiciones de esa financiación que están recibiendo?

A la fecha contamos con compromisos de financiación de hasta US$2.200 millones que se han conseguido de diversas fuentes en dos tramos (Tranch A y C).

Desde el inicio del proceso, los accionistas Qatar Airways y Costa Verde comprometieron recursos hasta por US$900 millones y junto con su radicación ante el juez el día 29 de junio, se solicitó la ampliación de ese tramo (Tranch C) por US$250 millones adicionales para dar cabida a futuro a otros accionistas actuales.

Así mismo, el pasado 9 de julio se radicó ante la Corte de Nueva York el compromiso de financiación hasta por US$1.300 millones por parte del fondo de inversión Oaktree Capital Management en el Tranch A, que sin duda demuestra la confianza que existe en el mercado sobre el futuro de Latam Airlines Group.

Ambas solicitudes se encuentran a la espera de revisión y aprobación por parte del juez que lleva el caso.

¿Para qué se usarán estos nuevos recursos?

Los recursos que se levanten durante el proceso de DIP financing (Debtor in Posession) se usan para llevar a cabo el proceso de reorganización financiera y operacional del grupo y para afrontar las dificultades derivadas de la recuperación de la demanda pospandemia.

¿Si ya no necesitan el préstamo del Gobierno, qué le pedirían ahora?

Si bien todo parece indicar que Latam ya no requerirá créditos gubernamentales, la industria requiere definiciones de política publica que soporte la recuperación del sector a mediano y largo plazo en tres frentes. El primero es extender las medidas implementadas durante la crisis que reducen los costos de operación. El segundo es llevar acabo una revisión estructural de las cargas impositivas que pagan los pasajeros, un buen ejemplo es la reducción del IVA al 5% pero que actualmente aplica hasta diciembre de 2021; y tercero es revisar los modelos de concesión para hacerlos competitivos buscando generar más tráfico de pasajeros en el país.

¿Los protocolos de bioseguridad están listos?, ¿una vez entren a operar con qué porcentaje de capacidad sería?

Los protocolos ya están aprobados por el Ministerio de Salud y son rigurosos. Latam está preparada para dar cumplimiento una vez se reactive el mercado aéreo y pienso que nuestros pasajeros y empleados pueden sentirse tranquilos porque en Colombia tenemos una de las regulaciones de bioseguridad más estrictas del mundo convirtiéndose en la garantía para reactivar el sector y proteger la salud de los colombianos teniendo en cuenta que antes de un año no habrá vacuna

Esperamos que la apertura se dé en septiembre y calculamos que el primer mes operaremos entre 8% y 12% de la capacidad.

Ya se dieron permiso para algunos vuelos pilotos, ¿cuál posible vuelo piloto realizará Latam?

Hasta ahora solo tenemos noticias de la ruta piloto aprobada entre Bucaramanga y Cúcuta. En Latam Colombia hemos decidido no participar porque pensamos que los niveles de demanda de esa ruta no son suficientes para lograr una operación sustentable. Estaremos atentos a otros anuncios para evaluar, no obstante pensamos que los pilotos son el primer paso para lograr la reapertura, pero no son el camino para reconstruir la red aérea del país.

El mes pasado anunciaron suspensión de contratos, ¿a cuántos empleados suspendieron?

En Latam Colombia hemos tomado distintas medidas en el frente laboral desde el inicio de la pandemia.Comenzamos con reducción del 50% del salario para personas que ganaran más de 2,5 salarios mínimos. Luego, lanzamos un programa de retiros voluntarios y licencias no remuneradas. Actualmente somos 1.090 empleados, 22% menos que al inicio de la crisis, y cerca de 860 trabajadores están suspendidos o en licencia no remunerada voluntaria.