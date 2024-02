Video | ¡Pilas! Circula billete falso de $50.000 que pasa los detectores: así lo puede reconocer

En un video que es compartido en redes sociales, un comerciante alertó a la ciudadanía sobre la circulación de billetes falsos de $50.000 que, al parecer, logran burlar las pruebas convencionales de detección.

Este hallazgo ha generado preocupación en la comunidad, ya que los detectores tradicionales, incluidos los marcadores de tinta especializados, parecen ser ineficaces contra esta sofisticada forma de falsificación.

El denunciante demuestra en el video cómo un marcador utilizado comúnmente para identificar billetes falsos no tiene ningún efecto sobre el papel de este billete en particular. A pesar de pasar repetidamente el marcador de detección sobre el billete, el comerciante destaca que no se produce ningún cambio en el papel, revelando así la astucia del falsificador.

El video detalla minuciosamente las características que hacen que este billete falso sea difícil de distinguir del original. El falsificador ha utilizado un papel que imita de cerca el original, siendo apenas más grueso, lo que complica la tarea de detección mediante métodos tradicionales.

Entre las diferencias destacadas se encuentra la presencia de un sello holográfico. A diferencia de los billetes auténticos, este emite un brillo diferente, lo que podría ser un indicativo visual para aquellos que estén alerta a estos detalles.

Además, el denunciante subraya notables distorsiones y difuminaciones en la imagen de ‘Gabo’, una referencia al laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez que aparece en el billete. Estas imperfecciones en la representación visual podrían ser una pista clave para identificar la falsificación.