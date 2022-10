Ya está lista la ponencia de la reforma tributaria de Petro: Conozca los nuevos cambios

Este martes quedó lista la reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegará a primer debate en el Congreso el jueves.

Tras reunión con coordinadores y ponentes, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que será un proyecto más corto frente al planteado inicialmente.

Así, el recaudo ya no sería de $25 billones, sino que bajaría a $22 billones.

Entre los cambios más importantes anticipados por el ministro están los impuestos a las exportaciones a buen precio de petróleo y carbón, que finalmente no irán.

No obstante, lo que sí habrá es una sobretasa al impuesto de renta que pagan las compañías de estos sectores.

En el primer año tendrán que contribuir con un 10% más; en el segundo con 7,5% más; y en el tercero con 5% adicional.

Además, se confirmó que finalmente no habrá día sin IVA, como había sido ventilado la semana pasada.

Por lo demás, el ministro Ocampo indicó que estarán consignadas una sobretasa de 3 puntos para las hidroeléctricas y de 5 puntos para el sistema financiero.

En tanto, sobre los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas no habrá mayores cambios, pero sí se sabe que de cara al segundo debate la reforma excluiría algunos lácteos.

Los anuncios no se libraron de la polémica, pues el senador Miguel Uribe aseguró que se busca pasar la reforma a “pupitrazo”, en tanto la ponencia se dará a conocer este miércoles y ya para el jueves se pretende obtener el visto bueno en primer debate.

Zonas francas

Otra de las críticas va por cuenta de los gremios. Con motivo de las discusiones que se vienen dando alrededor de la ponencia de reforma tributaria que tendrá el Congreso de la República, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó lo siguiente relacionado con los cambios propuestos en el régimen de zonas francas:

"Fijar en la reforma tributaria límites para que las Zonas Francas vendan a mercado local pone en riesgo su subsistencia a mediano plazo. Las Zonas Francas generan cerca de 150 mil empleos en que se verían en riesgo si se mantiene la restricción propuesta en la ponencia".

Agregó que las Zonas Francas en Colombia son modelo de atracción de inversión, facilitan acceso a insumos para la industria nacional a costos razonables y benefician a comunidades aledañas. Limitar su actividad tendrá impacto en cadenas nacionales de valor.

"Estas se originaron con compromisos de inversión de recursos y generación de empleo que son derechos adquiridos. La propuesta genera incumplimiento a estos acuerdos e incertidumbre jurídica frente a inversionistas. Asimismo, el mecanismo de Zonas Francas es una de las principales herramientas de atracción de inversión extranjera directa y los cambios que se proponen en la herramienta afectarían la competitividad del país", expresó la dirigente gremial.

Impuesto al carbono

Uno de los puntos más polémicos que ha tenido el Ministerio de Hacienda, tiene que ver con los nuevos impuestos para las industrias extractivas como el petróleo y el carbón.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que no se gravarán las exportaciones de estos commodites, pero se remplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas el primer año, y luego se reducirá gradualmente. En el segundo año será de 7,5% y de 5% en el tercero.

Además, se mantendrá la propuesta del texto inicial de que las regalías no sean deducibles de la depuración del impuesto de renta.

Impuesto al patrimonio

Los ponentes y el Gobierno Nacional acordaron una tarifa de 0,5% para patrimonios mayores de los $3.000 millones. Los que sean mayores de $5.000 millones la tarifa será de 1% y los que superen los $10.000 millones será de 1,5%. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró que esta tasa más alta será temporal por cuatro años.

Otra modificación es que los nuevos emprendedores no serán incluidos en estas tarifas, mientras no tengan utilidad. "Hay unos problemas que hemos venido analizando, pero quiero escuchar propuestas. Si no les gusta el valor intrínseco, entonces cuál es la alternativa. No puede ser el valor histórico, porque ese no es el patrimonio real", aseguró Ocampo.

Días sin IVA

El Ministerio de Hacienda y los ponentes de la reforma tributaria habían acordado incluir dos días sin IVA para el próximo año, pero en la reunión de hoy se cayó esta propuesta por violar las cláusulas internacionales de la OMC y otros acuerdos. Sin embargo, se podría discutir para el segundo debate de la reforma.

Cárcel para evasores

Luego de muchas discusiones, la propuesta de definir penas de cárcel tampoco se incluirá en la ponencia que se presentará mañana por una sentencia de la Corte Constitucional, que impide que las comisiones económicas discutan proyectos de ley que tengan una incidencia penal, sin un concepto del Consejo Técnico de Política Criminal.

Dividendos

Una de las características de la reforma era que todos los ingresos se trataran por igual. Esto quería decir que los dividendos entrarían a la tabla de tarifas marginales de renta que van de 0% a 39%, según los ingresos. Pero el MinHacienda acordó con los ponentes que ya no harán parte de esta tabla, sino que tendrán un descuento de 19%, con una tasa máxima de 20% para mantener la progresividad.

De ese modo, el pequeño accionistas no pagaría impuestos adicionales sobre dividendos. Y el tope llegará solo hasta 20%, para los de altos ingresos.

Ganancias ocasionales

Al igual que los dividendos, el MinHacienda proponía que las ganancias ocasionales también se trataran como ingresos ordinarios, pero luego reconoció que este es el único ingreso que no es igual al resto. Por eso modificó la propuesta para que mantenga su cédula independiente y, en cambio, tenga una tarifa única de 15% para el caso de herencias, donaciones y enajenaciones de activos (que pagan una tarifa actual de 10%) y de 35% para las rifas y loterías (paga 20% en la actualidad).

Incluso, el jefe de la cartera económica anunció que en este caso se mejorarán algunos beneficios como el de la venta de viviendas que estarán exentas del impuesto si el dinero obtenido se utiliza para comprar otra vivienda.

Alimentos ultraprocesados

El ministro José Antonio Ocampo dijo se depuró la lista de los alimentos que quedarían gravados en la reforma y agregó que los pequeños productores como las panaderías o las tiendas pequeñas estarán exentas de pagar el gravamen.

El jefe de la cartera económica agregó que todos los productos lácteos serán excluidos, pero será para el segundo debate en el Congreso de la República.

Bebidas azucaradas

En el caso de las bebidas con alto contenido en azúcar, el jefe de la cartera económica dijo que se permitirá, por un par de años y de manera transitoria, un porcentaje más alto del endulzante mientras se aplican las nuevas tarifas.

A las bebidas que contengan menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6g y 10g tendrían que pagar una tarifa de $18 por cada 100 mililitros y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían $35.

La propuesta inicial contemplaba que las bebidas que no iban a pagar el impuesto adicional eran las que contenían menos de cuatro gramos de azúcar. La tarifa de $18 empezaría a aplicar para las que tengan entre 4g y 8g y las que tengan más de ocho gramos de azúcar pagarían $35.

Régimen simple

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que “se buscará ampliar y darles más beneficios a las empresas que se acojan al Régimen Simple”, por lo que anunció modificaciones a este sistema para que sea un mecanismo de formalización empresarial.

El funcionario se comprometió a mejorar el régimen simple y que las micro y pequeñas empresas queden dentro de él, pero mejorado.

Sistema financiero

El articulado radicado por el Ministerio de Hacienda también contemplaba dejar de manera permanente la sobretasa de 3% a las instituciones financieras. Por cuenta de la pandemia y debido al buen desempeño de este sector, el Gobierno anterior fijó esta tarifa adicional para el sistema financiero para ayudar a los más perjudicados por la crisis económica y social.

La medida iba a ser transitoria y las instituciones financieras están pagando una tarifa de renta de 38% por este motivo, pero la reforma tributaria proponía que fuera permanente.

Ahora se le ha hecho otra modificación. Según el ministro de Hacienda, los ponentes propusieron elevar esta sobretasa en cinco puntos porcentuales, es decir, que la tarifa de renta llegaría a 40%, pero será transitoria.

Hidroeléctricas

También se incluirá una sobretasa de 3% a las hidroeléctricas. Además, el servicio de transporte de valores cambiará su tratamiento de excluido a gravado, para simplificar el tratamiento tributario para el sector.