$!¡A declarar renta! Ya corre el calendario tributario

DECLARACIÓN VIRTUAL

El artículo 579-2 del Estatuto Tributario faculta a la Dian para que mediante resolución fije los contribuyentes que deben presentar sus declaraciones virtualmente. Ellos son:

Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás declarantes calificados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como Grandes Contribuyentes.

Las entidades no contribuyentes señaladas en los artículos 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario.

Los usuarios aduaneros clasificados con alguna de las siguientes calidades, a excepción de las personas naturales inscritas en el Registro Único Tributario como importadoras.

Los Consorcios y Uniones Temporales.

Los intermediarios del mercado cambiario, los concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos y los titulares de cuentas corrientes de compensación que deban presentar la información cambiaria y de endeudamiento externo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.

Los obligados a facturar que opten por expedir factura electrónica.

Los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que deban cumplir con el deber de declarar.

Los autorizados y concesionados para operar los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas a nivel nacional.

Los solicitantes para operar juegos promocionales y rifas, que tengan la calidad de juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional.

Los obligados a suministrar información exógena de acuerdo con las resoluciones proferidas por la Dian.

Las personas jurídicas obligadas a presentar la declaración de retención en la fuente,

Los obligados a presentar declaraciones informativas, individual y consolidada de precios de transferencia.

Los representantes, revisores fiscales y contadores de los obligados a presentar las declaraciones de manera virtual señalados en los numerales anteriores.

Prácticamente todos los contribuyentes deben declarar virtualmente, máxime si hoy en día toda persona obligada a expedir factura debe hacerlo electrónicamente, de momento según calendario de implementación que va hasta finales del 2020.

El único contribuyente que no está obligado a declarar virtualmente, de momento, es quien no esté obligado a facturar electrónicamente, y quien no deba reportar información exógena.

“Declarar virtualmente es muy sencillo una vez se tiene la firma electrónica, así que la invitación es hacer las gestiones pertinentes para poder declarar virtualmente así no se tenga la obligación”, señala Lercy Mejía, contadora pública.