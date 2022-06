Preguntas y respuestas

¿Cuál es la gran transformación de SYC desde su creación a hoy?

La creación de un conocimiento colectivo sobre diversos sectores de la actividad económica del país, siempre con una visión sistémica aplicada.

¿Por qué Álvaro Navas Cadena es el hombre de los sistemas?

Desde los 18 años vengo estudiando, y no he terminado, todo lo referente a la computación y los sistemas. Nunca he hecho otra cosa hasta hoy porque el análisis y el diseño de sistemas monopolizan felizmente mi tiempo.

En términos de innovación ¿en qué está pensando SYC?

Estamos dando un paso muy difícil, pero que lo consolida todo. Pensamos en la productividad social empresarial y no únicamente en la de nuestra empresa. Los ecosistemas para el servicio, el conocimiento y la transformación digital fomentando la creación de empresas jóvenes, en un nuevo mundo de trabajo colaborativo siempre privilegiando el estudio y el conocimiento.

¿Cómo ser innovador en un campo como el empresarial y, a la vez, en un proyecto cultural como El Libro Total?

Un ejemplo de innovación empresarial es precisamente esta biblioteca que nos enseñó las posibilidades de la gestión documental productiva en el mundo institucional. Hoy toda nuestra visión gira alrededor del universo documental, gracias a El Libro Total, nuestro mejor maestro y laboratorio. Son cinco millones de personas que lo usan en el mundo y nos confirman su efectividad. Abrió caminos frescos.

¿Cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado como empresario?

El máximo desafío ha sido ganar la confianza de la sociedad. El esforzado trabajo para hacerlo muy bien fue el único y mejor camino para lograr la difícil credibilidad.

¿Cuál es el secreto para llegar al éxito empresarial?

La persistencia y el trabajo comprueban que los capitales no son indispensables. Conjugar siempre el verbo hacer y entender que el éxito no es una meta, es tan sólo un resultado.

¿Cómo la pandemia desafió a SYC y lograron salir avante?

Aceptamos desde el primer momento las posibilidades del aislamiento, abrió un espacio al estudio y la creatividad. Nadie perdió el empleo y nos pudimos concentrar como nunca lo habíamos logrado hacer.