Análisis demuestra la eficiencia en los negocios administrados por mujeres en Santander

‘La Vidarte’ surgió como una alternativa para buscar recursos económicos mientras iniciaba su etapa como madre primeriza a los 21 años. Luego de su embarazo, ante la necesidad de buscar un empleo y no encontrarlo, decidió arriesgarse y emprender ella misma.

“Básicamente, tengo muchos trabajos a la vez. Al ser mamá tengo más trabajo todavía. El reto más grande es el tiempo que yo tengo para dedicar a mi profesión, a mi empresa, a mi crecimiento personal”.

Al respecto, la diseñadora recuerda que en un principio muy pocas personas confiaron en ella por su corta edad para emprender y por su maternidad, un panorama que le hizo reflexionar sobre la importancia de generar empleo con ‘La Vidarte’ y priorizar a las mujeres en este oficio.

“Siempre he trabajado con mujeres y me encantaría que mi empresa, cuando sea más sólida y más grande, emplee a mujeres, y no por discriminar a los hombres, sino porque las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que ellos”, afirma la emprendedora.

Los desafíos que enfrentan las mujeres

El análisis también incluyó la identificación de las principales brechas que las empresas lideradas por mujeres deben superar, de acuerdo con el autodiagnóstico de programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad.

Por ejemplo, 7 de cada 10 empresas analizadas no cuentan con una estrategia empresarial definida o tiene dificultades con su implementación. El estudio también encontró que 5 de cada 10 empresas no cuentan con procedimientos claros para las compras, los inventarios y la logística o tienen problemas en la implementación de estos procesos.