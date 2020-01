“Nunca pensé en estar acá, nunca pensé en tener una moto o un carro porque estaba enfocado en otras cosas y con una vida algo desordenada, pero me metí en este cuento y me rodeé de gente que me cambió el chip”, declaró el ahora gerente.

Santa recordó los esfuerzos realizados por varios años, cuando alternó el trabajo en un granero con su naciente negocio que tomó forma con varios créditos y apenas diez láminas de espuma que cortaba con ayuda de su esposa.

“Yo arranqué de la nada, con plata prestada”, agregó el visionario mientras mira la operación en la planta de 835 metros cuadrados, donde produce 25 tipos de referencia.

Con una esponja de doble uso, que “ha sido el boom”, empezó el ascenso que hoy le permite emplear a 24 personas, consolidar una sociedad con Wilson Giraldo y crear la marca Esponjas Power, con la que llega a las principales ciudades colombianas.

“Le apuntamos a crecer a corto plazo un 20 %”, apostilló Santa, y agregó que proyectan estar “en menos de dos años” en el mercado internacional, así que trabajan en el tema de calidad y en mejorar la presentación del producto.

Más allá del dinero

Su éxito, según lo relató, lo respaldó con capacitaciones con la Corporación Interactuar, que además de “creer en lo que hago”, lo incluyó en el programa Método Base de Aceleración (MBA), le dio acceso a créditos y lo nominó al Premio Famiempresario del Año.

“Ese fue un logro porque reconocieron nuestro crecimiento”, manifestó el emprendedor, quien elevó su perfil con nuevo conocimiento.

El director ejecutivo de Interactuar, Fabio Andrés Montoya, señaló a Efe que en su proceso de formación Santa demostró “mucha vitalidad” y “madera”, que fue pulida por los expertos que lo acompañaron para que actualmente muestre una “gestión ejecutiva muy distinta”.

Explicó que los empresarios que capacitan con sus programas, además de buscar dinero con los préstamos, tienen una necesidad de vender más, de armar equipos de trabajo y de hacer procesos, pues la mayoría inicialmente son comerciantes.

“Volverlos empresarios es permitir que sus empresas duren más tiempo, generen más empleo y le den más valor agregado a sus comunidades, al país y a la economía”, afirmó Montoya.