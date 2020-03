Hoy en día, principalmente con el avance de la tecnología a niveles que realmente en muchas ocasiones sorprende, es mucho más fácil y sencillo poder acceder a servicios financieros de calidad. Conforme a lo expresado en el título, prácticamente toda la población del país de manera directa o indirecta, está relacionada con productos que pueden ofrecer los bancos y las financieras.

Situación financiera crediticia: ¿Cómo es por el momento en Colombia?

A la población colombiana se le hace cada vez más sencillo poder tener acceso a servicios financieros debido a que hay muchos bancos y financieras que utilizan hasta las redes sociales para estar cerca de sus clientes. Pudimos realizar para este análisis algunos estudios estadísticos y podemos mencionar que aproximadamente 30 millones de colombianos tienen de forma activa algún servicio que ofrece una entidad financiera, refiriéndonos claro a todas las regiones. Si tomamos números que también fueron expuestos por la institución Fedesarrollo, se puede mencionar que en términos 100% reales, el crecimiento que tuvo Colombia en cuanto al otorgamiento de créditos de consumo en los últimos años, fue aproximadamente de 11%. Y no sólo eso, sino que si se tiene en cuenta el total de las personas que tienen préstamos activos, el 95 % de las obligaciones que deben cancelar para estar al día, se pagan siempre al corriente, es decir, se trata de carteras de préstamos que son muy positivas.

¿Qué cosas se deben tener en cuenta para contratar un servicio crediticio seguro?

Lo primero que se debe tener en cuenta para acceder a un crédito seguro, es que la entidad sea confiable, honesta, de trayectoria y con productos de calidad. Tener eso podrá traer como consecuencia contar con un crédito de tasas bajas, facilidades de pago, entre otras ventajas. Ahora bien, como están todas estas cuestiones que son totalmente beneficiosas y también agradables para el sector financiero que antes estuvimos mencionando, hay algunas otras que no son tan buenas. Y con respecto a eso podemos tener a los préstamos que son denominados ´gota a gota´, los cuáles no son recomendados por las autoridades de gobierno competentes como así tampoco por los bancos tradicionales.

De acuerdo a estudios que se fueron realizando en los últimos meses, obtuvimos datos claros y certeros. Quienes piden estos créditos se trata de personas que tiene una edad aproximada desde los 35 hasta los 45 años, que en la mayoría de los casos, no tiene historial de crédito ni tampoco tienen tarjetas. A nivel país, estos préstamos no son buenos porque tienen tasas que en algunos casos pueden llegar hasta el 20% por mes, se cobran depósitos iniciales, excesivas comisiones, entre otras cosas. Por eso, la recomendación por numerosos especialistas va a ser evitar estas operaciones y así comenzar a bajar los porcentajes de contratación de estos servicios que son ilegales y que algunas zonas como Cundinamarca, pueden llegar hasta representar el 37,4% de los préstamos.

¿Cómo hacer para generar historial de crédito?

Eso es algo importante sin dudas cuando a futuro se busca poder financiar cosas importantes como puede ser una vivienda. Pero al mismo tiempo, por diversas cuestiones, no todas las personas pueden acceder a crédito por no reunir determinadas condiciones que piden las instituciones bancarias más reconocidas. En virtud de estas cuestiones, muchas medidas ha tomado en Colombia el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, más específicamente a través del Decreto 222, por medio del cual se insta y se apoya a determinados establecimientos que ofrecen créditos que puedan ser flexibles en cuanto a los requisitos, ofrecer tasas mínimas, no pedir altos ingresos comprobables, entre muchos otros beneficios.

¿Cuáles son los distintos créditos en Colombia?

Si tomamos en primer lugar datos a nivel país, aproximadamente el 60% de la población bancarizada alguna vez pidió un crédito de dinero o financió compras de alguna manera. Por ejemplo, los préstamos en Bogotá que son los más pedidos en términos estadísticos, pueden ser los más variados, pero actualmente se replican casi de igual modo en el resto de Colombia.

Se pueden tener opciones ágiles como son los créditos de consumo, con los cuáles podemos afrontar estos gastos que en la vida cotidiana muchas veces se nos presentan de repente; créditos hipotecarios, que nos pueden servir para comprar una vivienda o si ya tenemos un inmueble, hacer todas las remodelaciones que creamos necesarias; los créditos de educación, que son destinados para que muchas personas en el país puedan formarse adecuadamente; créditos para hacer crecer a empresas, los que pueden ser para pequeñas, medianas y también grandes; entre muchos otros financiamientos que son excelentes.

Si se quiere un préstamo, ¿cuáles van a convenir?

Saber qué crédito a usted le va a convenir dependerá en primer lugar de qué necesidad tenga. Ahora bien, para comenzar a generar historial de crédito, por ejemplo, no va a haber nada mejor que poder solicitar un crédito simple, en el cual no haya que presentar garantías. Estos préstamos son aquellos que tienen libre inversión, y podrá encontrarlos en entidades muy serias como Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco BBVA, Banco Santander, Banco Popular entre otros. Si bien los detalles de una entidad pueden ser distintos a los de otra, estos préstamos otorgan generalmente sumas que comienzan inclusive en un millón de pesos, y dan plazos varios, que alcanzan hasta los 72 meses.

¿Cómo hacer para pedir el mejor financiamiento posible según nuestro perfil?

Lo primero a analizar será la seguridad de la institución a donde vamos a contratar el crédito, para así evitar tener sorpresas, problemas o complicaciones. Por otro lado, tiene que estudiar cuánto dinero necesita realmente, y así podrá evitar pedir montos altos que posteriormente no pueda pagar. Y una de las cosas que son más importantes será poder cotizar los créditos, compararlos, cotejarlos y saber cuál puede adaptarse más a la necesidad que tenemos.

Pedir un crédito en Colombia puede traernos muchos beneficios, pero también genera cierta responsabilidad, no sólo con el pago, sino con también elegir instituciones legales. Si es una de las personas que aún no es parte del 83% de los colombianos que utiliza servicios financieros, no debe preocuparse, siempre tendrá posibilidades y ayuda para acceder, inclusive por medidas del gobierno.