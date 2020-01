En estos tiempos en los que las frases motivadoras están a la orden del día en ámbitos de todo tipo, se impone también tener una actitud positiva en el mundo del emprendimiento. Y más teniendo en cuenta que en este, la actitud de la persona que se encuentra frente al proyecto tiene un papel fundamental.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a hablar de algunos consejos para que los emprendedores se sientan especialmente motivados.

Responsabilízate

Es importante tener en cuenta que tú, y tan solo tú, eres responsable de tus resultados. Cada uno de nosotros toma sus propias decisiones, y hacemos frente a sus consecuencias. Es normal que te equivoques porque todo el mundo lo hace, pero piensa que hay lecciones que tan solo vas a aprender a través de los errores.

Pero no asumas el rol de víctima, sino que debes responsabilizarte, hacer valer tu capacidad para cambiar las cosas y mejorarlas. ¿Que alguien se ha portado mal contigo en los negocios? Toma nota. Ya eres un poco más sabio/a.

Fíjate siempre en tus logros

Es seguro que tienes logros, como emprendedor no puede ser de otra forma. Ya el hecho de haber fundado tu propia empresa es uno, ya que son muchas las personas que a pesar de tener buenas ideas de negocio, no se atreven a dar el salto.

Así que piensa en esos logros. No te centres en lo que no has conseguido, porque probablemente aún no sea el momento. Hazlo en lo que has logrado ya.

Aprovecha cada oportunidad de aprender y mejorar

Todos los días representan una oportunidad nueva para mejorar. Puede sonar a tópico, pero es una realidad incontestable. Hoy puedes tomar una decisión mejor que la de ayer, y si ayer no manejaste una situación de la mejor forma que sabes, eso quedó ya en el pasado. Ahora tienes una oportunidad de hacer las cosas mejor.

Disfruta de los detalles más pequeños

Trabajar desde casa tiene sus ventajas, sea que puedes hacerlo sin alejarte de los tuyos y tus mascotas, o que te encanta pasar las horas frente a la chimenea y no en una fría oficina. ¿Vas a montar tu propio local? En ese caso seguro que ha sido un placer ponerlo todo a tu gusto y ver cómo se acerca la fecha de inauguración. Aprende a disfrutar de los pequeños detalles y todo lo verás de otra manera.

¡No te tomes las cosas demasiado en serio!

Seguro que en tu primera semana de negocio no has ganado una barbaridad de dinero, pero casi nadie lo hace. Es mejor tener expectativas realistas, y sobre todo, metas reales y que no sean casi imposibles de lograr.

De esa forma no conseguirás más que frutarte. Así que no te tomes tan en serio lo que no lo merece y céntrate en cómo conseguir tus metas.

Sí, puedes hacerlo. Al igual que otros lo han conseguido ya. Pero sigue los consejos que te hemos dado aquí y te sentirás mucho más motivado para hacerlo.