Esta semana se cumple el plazo para que las empresas colombianas paguen a sus empleados la denominada prima navideña.

Según la ley, la prima es un reconocimiento laboral que corresponde al pago de 30 días de salario por año, que son divididos 15 a la mitad del año y 15 más en diciembre.

Aunque muchos consideran que es un dinero extra para gastar en esta época en la que precisamente hay vacaciones, regalos y cenas especiales, etc., los expertos recomiendan usarla de forma racional.

De acuerdo con un estudio realizado por Fenalco, el 59% de los colombianos afirmó que no planea un ahorro en la época de Navidad, ya que esperan la bonificación para poder comprar los regalos.

“Para que esto no represente un desfalco a su bolsillo es importante que las personas puedan planificarse y priorizar, y no endeudarse más de lo previsto. Quienes la reciben deben implementar el ahorro todo el año y no solo en épocas de prima, deben verlo como un hábito que conjuga la dedicación y la disciplina como una salida al endeudamiento”, asegura Leopoldo Romero, CEO de ChevyPlan.

Javier Alfonso Galán Barrera, coordinador académico de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, asegura que normalmente durante el año se han adquirido obligaciones que en teoría son muy costosas en términos de las tasas de interés que se pagan. “Por lo tanto, la primera recomendación, en cuanto a qué hacer con la prima, es liquidar al 100% esas obligaciones que son muy onerosas, así se va a tener la posibilidad de estar más tranquilo”.

Agrega que el plan a seguir es realizar una planificación de cuáles serán los gastos y qué se pretende hacer durante las festividades, buscando siempre generar un ahorro que ayude a amortiguar las obligaciones de enero.

Con esto se logra que la obligación que se tiene sea menos costosa en términos de intereses.

Para AV Villas, es importante hacer un presupuesto con el fin de aprovechar al máximo este ingreso y que no se convierta en “plata de bolsillo”.

Las recomendaciones de la entidad son hacer una lista de prioridades y de las deudas que se tienen antes de hacer compras: Pueden usarse en la educación de los hijos o propia que hay que pagar en los primeros meses del año; usar una parte para reducir las deudas; guardarlo como ahorro; utilizarlo como el dinero de las vacaciones (si las finanzas están organizadas), o como cuota inicial para la compra de un carro o vivienda, incluso para invertir en un negocio.

“Dar un uso inteligente a la Prima puede generar satisfacciones económicas en un futuro”, aconseja AV Villas.

Tenga en cuenta que, si la persona lleva trabajando menos de seis meses en la empresa, la prima será proporcional a los días que lleva vinculado a la misma.

Las primas no se consideran salario para efectos fiscales, por lo que no se pueden realizar retenciones de ningún tipo al pagarla. Sin embargo, quienes estén obligados a declarar renta deben incluir el valor de la prima en la declaración que corresponda.