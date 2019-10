Alejandra y Victoria son el motivo y la razón de la marca santandereana de joyería Alevica.

“La idea nació por ellas y para ellas, así que creé la empresa con la mezcla de sus nombres”, cuenta Rosa Helena Vargas, directora creativa de Alevica.

Después de un tiempo como empleada, la falta de espacios con sus hijas hizo que Rosa pensara en la idea de crear su propia empresa. Fue además la excusa perfecta para dejar volar su imaginación con el diseño que tanto le apasiona y su gusto por los accesorios.

El trabajo previo de 2017 le permitió lanzar al mercado Alevica un año después, siempre con la idea de ser diferente en un mercado poco explorado en Bucaramanga, para ese entonces. “Quería brindar además una marca que siempre tuviera cosas nuevas, por eso no hago colecciones sino que todas las semanas saco algo nuevo”, explica. Los maxi aretes dorados son tal vez su pieza favorita. Para sus creaciones no solo piensa en el diseño y en el material, sino también en una joya que sea liviana y que se pueda usar todos los días, no exclusiva de ocasiones especiales. La calidad de Alevica, joyas de bronce con baño en oro de 24 kilates, hechas 100% a mano, le ha permitido ganar un reconocimiento en el mercado.

Maxi aretes, topos, candongas, brazaletes y anillos están inspirados en todos los tipos de mujer: la que prefiere las flores, los diseños geométricos, lineales, la piedras naturales y todo lo que está en tendencia. Lo que en un principio se pensó solo como una tienda virtual, ha ido evolucionando con el tiempo, al punto de realizar colaboraciones con tiendas multimarca y de ropa, que tienen en venta algunos de sus diseños.

Las joyas de Alevica se pueden encontrar en Bucaramanga en: Casa Quinta, Adriana Liévano, Mussa tienda de diseño, La Bonita Clothing, y en Cúcuta: Nata Bernal.

También se pueden conocer y comprar sus creaciones en Instagram: @alevicajoyas y Whatsapp: 301 5935558. Próximamente abrirá al público su primer punto físico en un exclusivo centro comercial de la ciudad.