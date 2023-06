Be Boho surgió en 2009 en Ciudad de México, bajo el liderazgo de una mujer emprendedora, Silvia Gómez Téllez.

“Somos una marca Boho art, que plasma obras de arte únicas sobre diferentes materiales naturales como la seda, los velos y fibras. Pequeñas piezas de arte inspiradas en los Suzani, en los Ikat con sus coloridos tejidos y bordados, en las texturas teñidas de las culturas asiáticas, en el arte popular latinoamericano y en diseñadores contemporáneos”, señala.

Esta administradora de Empresas de profesión materializó su sueño de tener una marca propia, pero antes de consolidarla, pasó por varias etapas, y hasta nombres. Todo esos aprendizajes contribuyeron a lo que hoy es Be Boho. Una marca que plasma en sus diseños su principal inspiración: los ojos de Lola, la hija de esta emprendedora santandereana.

“Nuestros productos son diseñados pensando en pequeñas tribus urbanas que aman viajar a las grandes ciudades, recorrer espacios llenos de arte, playas secretas, que aman la mezcla entre lo étnico y ecléctico, valoran el arte y lo artesanal hecho a mano”, dice. Be Boho se ha convertido en una marca integral, con cuatro líneas de negocio: Be Boho, Be Boho Home, Be Boho Mini, Be Boho Eco. Ofrecen desde ropa, accesorios, y hasta piezas decorativas para el hogar.

“Este último es un proyecto ecosostenible que tiene como fin darle segundas oportunidades a la ropa, comercializar ropa usada. Además de invitar a las personas a tener una vida coherente y respetuosa con el planeta”, explica Silvia.

Para Silvia, la creatividad es el límite. Por eso continúa manteniendo viva la esencia de su marca, y de la artista que lleva dentro. Para llevar a los santandereanos, y a quienes se identifiquen con su arte, una pieza única.

Quienes deseen pueden adquirir sus productos, pueden hacerlo a través de redes sociales: @beboho.co y en la línea de WhatsApp: 3208880281.