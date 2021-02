En años Carolina Otero e Isabella Hernández Otero realizaban tablas para las reuniones de mi casa con familia y amigos.

Gustaban mucho y en algún momento les comentaron que sería una buena idea montar un emprendimiento.

“La pandemia ha sido un sin fin de reinventarnos a diario. De que lo que antes funcionaba ahora con todos estos cambios ya no funciona. Soy una mujer divorciada madre de tres hermosos adolescentes y la cuarenta me despertó. Me preguntaba muchas veces: ¿que voy hacer? Pero al mismo tiempo le pedía mucho a Dios que me iluminara en hacer algo que verdaderamente me gustara y pudiera compartir el talento que tengo”, cuenta Isabella.

Y esa luz llegó con Blu E Tavole y el amor que entrega en cada una de las tablas y detalles para sus clientes.

Y agrega: “al mismo tiempo fui impulsada por un ángel que Dios puso en mi camino para que me apoyara, me diera ese empujón a dar el paso, permitiendo que yo creyera más en mi y en todo lo que tengo por dar”.