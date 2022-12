Jenifer Torres Nieto es CEO de Distribuidora Jireh, un emprendimiento que además de darle un ingreso adicional, le ha dado la libertad de liderar un equipo con el que poco a poco no solo ha tomado reconocimiento en Santander, Norte de Santander y Antioquia, sino en todo el territorio nacional.

“Yo vendía productos por catálogo de distintas marcas. Siempre he sido muy organizada con mis cuentas y eso me ha dado credibilidad y una clientela sólida. Con la pandemia por COVID-19 las cosas cambiaron y ante la petición de las personas por ciertos productos, decidí ampliar mi negocio y empezar a vender productos nacionales y suplir distintas necesidades”, comentó la empresaria.

Prácticamente y como ella lo cuenta, su negocio nació y se fortaleció para suplir las necesidades de sus clientes. Hoy en día Jenifer ofrece ropa para niños, jóvenes y adultos: vestidos, camisetas, pantalones, vestidos de baño, pijamas, ropa deportiva y todo tipo de calzado. Todos, productos nacionales. “Tengo mis contactos que son fabricantes. Me dan garantía y por eso tengo la libertad y confianza de ofrecer a mis compradores. Llevo dos años con mi negocio y nunca he pasado por alguna situación de reclamo. Es algo que me hace feliz porque apoyamos al fabricante nacional, al producto nacional y se fortalece la economía de todos”, comenta.

Además de prendas de vestir, Distribuidora Jireth también vende productos para el cuidado personal, desde mascarillas faciales, incluso cremas y artículos en general. La empresaria y madre, cuenta que visualiza su marca como una de las más reconocidas a nivel nacional, con puntos de venta en las principales ciudades del país y exportando a distintos lugares del mundo. “Es una pasión, mayor aún cuando es lo que da aporte y sustento a nuestro hogar. Cada día tengo más clientes, más trabajo y más responsabilidades. Somos una empresa seria que trabaja fuertemente, genera empleo y se ha ganado a pulso la confianza de sus clientes”, dice.

Si quiere conocer más sobre este emprendimiento, visite sus redes sociales: Facebook: Distribuidora Jireth, e Instagram: @distribuidora.jireth. También al número de contacto: 3168706483.