Acortar la distancia en tiempos de pandemia para brindar compañía es uno de los principales objetivos de Dulce Ragazza, un emprendimiento creado por Silvia Juliana Jaimes Ruiz, quien ofrece unas innovadoras ‘GomiMalteadas’.

Debido a la difícil situación laboral por la que atraviesa el país, y por ende Santander, Silvia perdió su empleo y con ello se vieron limitadas sus posibilidades. Fue entonces cuando nació la idea de emprender, generar ingresos y tener una ocupación.

Esta joven santandereana, profesional en ingeniería civil, decidió emprender con la justificación de que “no debe existir una fecha o día especial para querer sorprender con un detalle, nunca debemos dejar de ser especiales con las personas que amamos”, sustenta.

Su producto estrella son las GomiMalteadas, que ella misma describe como “una explosión dulce de sabores”. Esta ha sido la alternativa que adoptó para ofrecer, con un toque innovador y diferente, bajo la marca Dulce Ragazza.

“Hoy tengo mi marca que poco a poco he ido dando a conocer. Me encargo de la producción de cada producto y el manejo de las redes sociales; no es una tarea fácil pero aún siento la emoción cada vez que alguien me encarga una GomiMalteada”, apunta.

Actualmente el portafolio de servicio se ha ampliado, gracias al aumento de pedidos, y aunque su producto estrella continúa imponiéndose, los clientes también podrán encontrar cajas, anchetas y letras llenas de gomas.

Si desea conocer más del emprendimiento que se propone endulzar más paladares, consulte en redes sociales @dulceragazza_bga o a través de la línea de WhatsApp 3166203186.