De la mano de emprendedoras Santandereanas, llega a la región una nueva propuesta de moda femenina. Se trata de la línea de ropa Emilia By Me que, con tan solo un año en el mercado, ha logrado un crecimiento sostenido.

Emilia By Me es un emprendimiento familiar que nace con el propósito de brindar a las mujeres una atención personalizada, y prendas de vestir cómodas y versátiles, que les permitan estar a tono con cualquier situación. “Hemos basado nuestra línea en un concepto infalible para la moda femenina del momento actual y es la semiformalidad. De esta manera, diseñamos prendas que, sin ser muy elegantes ni muy deportivas, les permitan a las mujeres estar siempre bien presentadas y, sobre todo, cómodas, al tiempo que les brindamos una personalización de los tallajes, para que se adecuen a sus medidas, e incluso, personalizamos y adaptamos los modelos a las preferencias de nuestras clientes”, menciona María Vanessa Quintero Muñoz, líder de Emilia By Me.

Según Vanessa, sus embajadoras, como se les llama a las clientes en este emprendimiento, son mujeres reales, aquellas que enfrentan el día a día de estudiar, trabajar, ser madres, cabezas de hogar, entre muchas otras labores que desarrollan las mujeres hoy en día de forma casi paralela, lo que les demanda tiempo y atención sobre los demás, pero también sobre sí mismas.

“Nuestras embajadoras han visto en Emilia By Me un concepto diferente, no solo en el estilo, pues reunimos estilos para todos los gustos, sino en la atención que les brindamos, la asesoría de imagen que les ofrecemos y, repito, en la personalización de nuestras prendas para que se adecuen a las necesidades de cada una”, añadió María Vanessa Quintero.

Vanessa, junto a su madre y su hija como inspiración de este negocio, ha logrado despertar una nueva conciencia en las mujeres para que amen sus cuerpos y descubran en la moda un nuevo aliado de belleza que va más allá de lo que la industria ha denominado las medidas perfectas.

Encuentre este emprendimiento en Facebook como Emilia By Me e Instagram @Emilia_byme