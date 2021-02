Y después de muchas noches leyendo artículos de repostería, unas cuantas recetas fallidas y reintentadas, María José empezó a compartir lo que hacía con sus conocidos y como les gustaba tanto, le dieron la idea de vender lo que hacía.

“Sin embargo, como soy una persona muy perfeccionista, no estaba totalmente convencida, y no fue empecé hasta que un amigo, que también ama la repostería, me dijo que empezáramos a vender galletas por Instagram”, cuenta María José.

Hicieron las recetas y todo salió súper bien, a la gente le encantó. Ya varios meses después fui perfeccionando los productos para ahora poder ofrecer repostería hecha con los mejores ingredientes y con todo el amor del mundo.