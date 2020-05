Con la energía y la berraquera que la caracteriza, Sandra Barrera, directora del Teatro Corfescu, bromea contando que “se hacen proyectos culturales y también arepas”. Y es que gracias al talento heredado tanto de su abuela como de su madre, Sandra encontró en esta época de pandemia y recesión económica una alternativa para generar ingresos para su familia que vive del arte y la cultura.

“Mi esposo, Jorge Almenteros, y yo trabajamos en el sector del arte y la cultura y este fue uno de los primeros en cerrar y será uno de los úlitmos en abrir, así que la situación se nos complicó. Sin embargo, un día un amigo que había probado las arepas que hago, me dijo que por favor le vendiera unas arepas de esas para él tener durante la cuarentena, y aunque en principio yo no había visto el tema como una opción de negocio, mi familia también me pidió que le enviara arepas, y así se fueron enterando y cada vez más me hacían pedidos de arepas y ya decidí ponerles nombre y hacer las fotos para promocionarlas. Ahora me piden hasta para enviar a otras ciudades”, cuenta con gracia Sandra Barrera.

Pero siguiendo las enseñanzas de su abuela, Sandra decidió ampliar su oferta y ahora prepara el arequipe con la receta exacta de su abuela, y el dulce de apio y piña con la receta de su mamá, Gladys Cecilia Ruiz. Además, hace encurtidos de cebollitas y todo lo que prepara lleva ese gran sabor de hogar.

“Con ‘Hogareñas’ encontramos una forma de ayudarnos en este complicado momento, gracias a Dios y a las recetas de mi abuela y mi mamá los productos han gustado mucho. Pero imagínese, si me ha quedado bien hecha la cultura durante tantos años, cómo quedarán las arepas”, bromeó Sandra para finalizar.

Usted puede conseguir los productos a través del instagram @hogarenasbucaramanga o en el celular 3173730502, donde será atendido por su propietaria.