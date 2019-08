Juliana Salamanca, diseñadora de modas

Juliana Salamanca llevó siempre en sus venas su deseo de crear en materia de moda: “jugaba con las muñecas para hacerles vestidos y siempre me encaminé por la parte de moda”.

El deseo de emprender, sin embargo, comenzó un poquito más tarde, en la Universidad: “les hacía ropa a mis amigas y conocidas. Les vendía también. Siempre me ha gustado todo lo relacionado con diseño y asesoría”.

Con plena consciencia de dónde radicaba su gusto y sus habilidades, Juliana hizo sus pasantías con el reconocido diseñador Hernán Zajar.

“Me encantó aún más emprender, poder trabajar para ti mismo y brindar una atención personalizada”, explica Juliana, quien también trabajó con Isabel Henao. Se especializó fuera del país en asesoría de imagen y estilismo, así como en Personal Shopper.

El 16 de agosto de esta año se abrió la boutique. Siendo Juliana muy devota de la virgen de Torcoroma, este día es especial para ella.

En su boutique se pueden encontrar vestidos de alta costura, entre ellos para novias, grados, “proms”, bautizos, quince años y de fiesta. Y para que las clientas no deban desplazarse a ningún otro lugar, pueden encontrar también en la boutique el calzado y accesorios que hagan juego su atuendo: “te asesoramos para que escojas el mejor vestido, el mejor calzado, los accesorios y para tu cabello. Estamos muy presentes en todo el proceso”, señala Juliana.

Dentro de los planes de la boutique están expandirse al extranjero y, además, hacer sentir a las mujeres como felices: “tú puedes ir con el vestido más lindo del mundo, pero no sentirte bonita y eso lo vas a reflejar. La idea es que digan “tan linda que te ves con ese vestido. La idea es ser como esa amiga que no te va a dejar que salgas con algo que no te va a favorecer, sino que vayas con lo que realmente te sientas bien”.

Juliana enseña también a las clientas cómo conocer su cuerpo, cómo resaltarlas, los mejores colores y todas aquellas claves que una mujer necesita para sentirse plena y segura de sí misma.

A Juliana le encanta compartir su conocimiento y, además, trabaja con talento santandereano al ciento por ciento y es por eso que para encontrar sus diseños la pueden buscar en sus redes sociales: Instgram: @julianasalamancaq y Facebook: Juliana Salamanca diseñadora de modas. También en su dirección: carrera 36 #51-106 Piso 2.