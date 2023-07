Pamela Jaimes es una emprendedora y artista que ha encontrado en los retratos de mascotas una forma de expresar su pasión por el arte y su amor por los animales. Durante la pandemia, Pamela decidió aprovechar su tiempo libre y su creatividad para ofrecer a los dueños de mascotas un recuerdo único y personalizado de sus compañeros peludos.

“Me encanta pintar y dibujar desde que era niña, y siempre he sentido una conexión especial con los animales. Durante la pandemia, me di cuenta de que muchas personas estaban pasando más tiempo con sus mascotas y que estas se habían convertido en una fuente de apoyo emocional y alegría. Así que se me ocurrió la idea de retratar a las mascotas con mi estilo artístico, capturando su esencia y su personalidad”, cuenta Pamela.

Pamela utiliza diferentes técnicas y materiales para crear sus retratos, desde acuarela hasta lápiz, pasando por óleo y acrílico. Cada retrato es único y se adapta a las preferencias y gustos de cada cliente. “Me gusta conversar con los dueños de las mascotas para conocer un poco más sobre ellas, sus características, sus anécdotas, sus manías... Así puedo plasmar en el retrato lo que las hace especiales y queridas”, explica Pamela.

Pero el emprendimiento de Pamela no solo tiene un fin artístico, sino también social. Desde el inicio de su proyecto, Pamela ha decidido donar parte de sus ganancias a organizaciones locales dedicadas a la protección y el bienestar de los animales. “Siempre he apoyado estas causas y quería hacer un aporte significativo a través de mi emprendimiento. Creo que es importante ayudar a los animales que lo necesitan y concienciar sobre la importancia de adoptar, esterilizar y cuidar a nuestros amigos de cuatro patas”, afirma Pamela.

Pamela ha retratado a más de 50 mascotas hasta el momento, recibiendo elogios y agradecimientos de sus clientes. Su trabajo también ha llamado la atención en las redes sociales, donde comparte sus creaciones bajo el nombre de @pambiii en Instagram. “Me siento muy feliz y orgullosa de lo que he logrado con mi emprendimiento. Me encanta ver la reacción de las personas cuando ven el retrato de su mascota y saber que les he brindado un recuerdo que durará para siempre. También me alegra poder contribuir a una causa tan noble como la defensa animal”, dice Pamela.

Pamela nos confiesa que le gustaría seguir creciendo como emprendedora y artista, y poder llegar a más personas con su propuesta. “Mi sueño es poder vivir de mi arte y seguir retratando mascotas con amor y dedicación. También me gustaría participar en eventos o exposiciones relacionados con el arte y los animales, y poder colaborar con otras organizaciones o proyectos que compartan mi visión”, concluye Pamela.

Si quiere conocer más sobre el emprendimiento de Pamela o encargar un retrato para su mascota, puede contactarla a través de su correo electrónico pamedelcastillo@hotmail.com o su número de teléfono 3202070383.