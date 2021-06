Con Pan Comido, alimentarse de manera saludable sí es posible. Detrás de este emprendimiento están Tatiana Aguilar, psicóloga, y Mauricio Niño Gutiérrez, ingeniero civil, dos esposos santandereanos. Ella es quien se encarga de hornear, él por su parte cumple una función más estratégica. Jerónimo, su hijo, se encarga de ser el motor de estos emprendedores. Desde 2019, han trabajado por consolidar una opción de panadería y repostería apta para todos.

“Queremos ofrecerles una alternativa a todas esas personas que por alguna condición de salud no pueden consumir pan o postres tradicionales. Queremos que ellos encuentren una forma de satisfacer esos antojos que ya no van a afectar su salud si no que van a contribuir con ella”, señala Tatiana.

Pan Comido nació con una mantecada de cuajada que, por supuesto, se convirtió en el producto estrella. Ahora, después de pruebas y tarde de madre e hijo horneando, los clientes pueden encontrar “productos especiales para personas que no pueden comer azúcar, lácteos, huevos y gluten”, agrega.

Para diabéticos, celiacos y ketos, las opciones van desde mantecada de cuajada, pan de pechuga, pan de almojábana en harina de almendras, mini brownies de linaza, hasta donas.

El pan de avena, cacao y nueces; frutos rojos, semillas, la mantecada de naranja (sin gluten y vegana) y las donas de chocolate con arequipe, son algunas de las opciones sin lácteos.

Y para los gustos saludables están: pan de avena, queso y bocadillo, mantecada de cuajada y bocadillo, mini brownies de avena, y la salsa para untar de queso crema, pistachos, tocineta y arándanos.

“Nuestra motivación es ofrecer un antojo que ya no genere culpa si no que contribuya a sostener una alimentación saludable en el tiempo. Cada nuevo producto que elaboramos viene sugerido por algún cliente. Ellos son los que nos han ayudado a creer y alimentar la oferta”.

Quienes deseen adquirir productos de Pan Comido podrán agendar sus pedidos de lunes a sábado, y en las fechas especiales, a través de redes sociales: @pancomido.bga o en la línea de WhatsApp: 3016965396.