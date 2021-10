Rizos Bucaramanga es un espacio de peluquería para churcas y churcos, donde las personas pueden aprender a cuidar su pelo, tener el corte que siempre sueñan y, lo mejor, manejar el volumen de los rizos las ondas y el afro.

“Debido a un proceso de alisado y color perdí mis churcos, y en la búsqueda de recuperar mi pelo me di cuenta de que no hay sitios expertos en el tema y que los productos para rizos no son fáciles de encontrar. Así nació la idea del negocio”, dijo Alejandra Torres Salamanca, propietaria de Rizos Bucaramanga

“Desde febrero de 2019 empezamos a prestar servicio de corte y definición. También se hacen ventas de productos y asesorías”, agregó.

“Se inició con instagram (@rizos_bga) y después de la ‘cuarentena’, en noviembre de 2020, abrimos la primera peluquería exclusiva para rizos en Bucaramanga, en la carrera 28 No. 34-62”, añadió.

Muchas chicas y chicos se reencontraron con su cabello natural después de la pandemia; al dejar de usar alisados y plancha, empezaron a ver sus churcos y apreciar su pelo. Luego de tanto tiempo encerrados, a través de redes se encontraron con el método curly, mascarillas para el pelo y tips de cuidado. Y ya se han acercado al salón para aprender más sobre su pelo y llevar siempre una melena definida. En el caso de los hombres dejaron crecer su pelo y se enamoraron de una cabellera churca.

Si usted quiere conocer más detalles de esta iniciativa y de este emprendimiento, puede comunicarse a través de la siguiente línea telefónica: 3112510031.