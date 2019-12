“Empezamos con la idea de tener un emprendimiento propio luego de algunas ferias micro empresariales organizadas en nuestro colegio, ya que nos motivaban mucho a generar nuestros propios emprendimientos, a ejercer liderazgo, y a buscar una mejor calidad de vida”, explica Lina.

The Burgers ofrece una gran variedad de productos: hamburguesas, perros, sandwiches, cortes de carne, ensaladas, nachos, desgranados y brochetas, pero lo más especial es su producto estrella: ¡el cabro!

“El “Cabro Mechado” conformado por un par de hamburguesas y ha sido uno de los productos estrellas, ya que es impactante y totalmente delicioso”, explica Lina.

También ofrecen servicios como reservas y decoraciones para todo tipo de eventos.

Una de las metas de The Burgers es convertirse en generadores de empleo: “nos gustaría poder ayudar a las personas que lo necesiten sin importar si tienen o no años de experiencia trabajando, ya que esto no es una limitación para que las personas ejerzan una profesión”, explica Lina.

Para probar las delicias de The Burgers, los pueden contactar en sus redes sociales: Instagram @theburgersbga; Facebook The Burgers Bga; WhatsApp: 3186251025.