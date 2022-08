Jeferson Ortiz empezó en la industria de la belleza y la peluquería hace más de 30 años. “La idea nació desde muy joven, siempre me ha apasionado el tema de la belleza. Entré a estudiar en una academia nocturna de Bucaramanga e hice la técnica básica. Luego me especialicé en una academia francesa de Bogotá”.

Su nombre lo ha construido a pulso, con esfuerzo, muchos años de dedicación y de herencia familiar. Gracias a ellos, en 2020 fue el ganador de la tijera de oro en República Dominicana.

“Gracias a Dios que me dio la sabiduría, el talento y agilidad en mis manos para ejercer esta carrera tan maravillosa. En el camino me he podido formar con grandes maestros. Aprendí de Francisco De la Lastra en Brasil, de Vidal Sassoon en Inglaterra, y de Fabio Rangel aquí en el país”.

Luego de 30 años de constante capacitación Jeferson puede ofrecer a sus clientes la mejor asesoría y las últimas tendencias en visagismo. Es decir, es experto en realzar las cualidades naturales de cada rostro, a través del corte de pelo, tinte, peinado y maquillaje. “Me gusta trabajar el diseño de perfil, es lo que le encanta a mi clientela y lo que me ha llevado a ser más reconocido en Santander”.

Por ahora, Jeferson cuenta con el apoyo de su esposa, Sandra Milena Silva, y una auxiliar de peluquería, Alba Mayorga, para llevar a cabo todos sus servicios. Pero en un futuro próximo espera fortalecer su equipo de trabajo y “Seguir preparándome, como lo he hecho desde el inicio de mi carrera. Enfocarme cada día en aprender más, fuera y dentro del país”.

Quienes deseen contar con la asesoría de este estilista de reconocimiento internacional, y muchos años de trayectoría, puede visitarlo en la carrera 25 #41-04, en Bucaramanga, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos y festivos de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La cita se puede agendar a través de WhatsApp 3112373165, o a través de redes sociales: @thiagospeluqueria.