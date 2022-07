Time Out Playground ofrece servicios como Care Time, un servicio de guardería dirigido a niños entre 12 meses y 4 años de edad, es un programa coordinado por un docente en educación en preescolar, especialista en primera infancia en donde nuestro objetivo principal es realizar una preparación para la etapa escolar, y crear unos pre-saberes para los niños a través del juego, por medio de talleres de arte, música, expresión corporal, cocineritos, actividades para estimulación gruesa y fina, entre otros. Los horarios son de lunes a viernes de 8 am a 12 del mediodía, tenemos distintas posibilidades de asistencia desde 1 día hasta adquirir un plan mensual.

El emprendimiento nace de una necesidad personal de María Juliana Agón, quién como mamá quiso encontrar un espacio de diversión y esparcimiento para sus hijos, donde sintiera “que estaban en una zona segura, divertida, con buen diseño, y que yo tuviera también un espacio cómodo y agradable para compartir con mis hijos, mi pareja o amigos... me di cuenta que Bucaramanga no contaba con un espacio así”, explica.

Asimismo están los talleres vacacionales: en las épocas de vacaciones ofrecemos a los niños hasta de 8 años nuestros Talleres School ‘s Out de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Ofrecen también celebraciones de cumpleaños con paquetes especiales para celebraciones con familia y amigos dentro de sus instalaciones, todas las actividades están dirigidas por sus Imas y se realizan de acuerdo a las edades de los niños.

También puede realizar eventos familiares para compartir con familia y amigos en distintas épocas del año, por ejemplo este próximo 30 y 31 de julio se hará la Jurassic Party, un show con los mejores dinosaurios de nuestra historia, que vendrán a traer diversión a los pequeños al estilo Time Out.

Su meta es “posicionar su negocio y servicios cómo el lugar preferido de los papás, para que sus hijos se diviertan en una forma sana y segura, lejos de pantallas y con mucho movimiento, que sean libres sin ningún tipo de condicionamiento, y algo muy importante, que los papás tengan un espacio para ellos, contamos con una zona de café en donde pueden compartir con su pareja o amigos, incluso trabajar”, cuenta María Juliana.

“Time for you and time for my kids”: con su servicio de guardería tienen la meta de comunicar a su comunidad de papás que la forma ideal en que los niños empiezan una experiencia de educación y aprendizaje es a base del juego, en donde se han visto procesos maravillosos de fortalecimiento de autoestima, independencia, motricidad en nuestros espacios, sin presión y en base a sus tiempos.

Para conocer más sobre Time Out Playground puede visitarles en la Cra35a # 48-78b, contactar al 323 2252417 o en Instagram: @timeout_bga.