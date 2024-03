Trillos: recetas entre la tradición e innovación

Esta icónica empresa santandereana continúa siendo la preferida de muchos por sus productos tradicionales y las comidas rápidas y saludables.

Con un concepto más moderno, la empresa Trillos ofrece en dos puntos de la ciudad comida rápida y saludable para conquistar nuevos paladares.

Sin dejar de lado el delicioso pan para el desayuno, la torta de cumpleaños o el famoso panetón para degustar en Navidad, Trillos ha ido ampliando e innovando su oferta de productos de acuerdo a las nuevas necesidades y gustos de sus clientes.

El sabor sigue siendo la filosofía y el sello de calidad en los productos, desde que fue creada por don Pablo Antonio Trillos a quien se le ocurrió meter en un horno de ladrillo una mezcla de harina, huevos, levadura y otros ingredientes cuyo resultado dejó encantados a vecinos del municipio de Matanza, en donde nació la empresa.

Mojicones, mestiza, pan cascarita, tortas, galletas, entre otros productos, han sido horneados, desde hace 96 años, por las manos de estos santandereanos que han creado con Trillos la mejor receta de una tierra echada para delante, la cual se distingue por su gente trabajadora y verraca.

Siguiendo la tradición

Luego de 96 años, los más de 70 trabajadores que hacen parte de la familia Trillos, preparan y hornean diferentes recetas complaciendo los gustos y las necesidades de sus clientes.

“La excelente calidad desde su comienzo y haber sostenido la panadería hasta el momento ha sido el ‘plus’ de Trillos. Además, sostener la calidad y llegar más cerca a los compradores y hacer uso de las mejores materias primas ha sido lo que nos ha hecho perdurar en el tiempo”, afirma Eduardo Cobos Nuñez, gerente ejecutivo de la Panadería Trillos.

La tradicional panadería Trillos, tan querida por los santandereanos, no hubiera sido lo que es hoy sin la dedicación y esfuerzo de Don Pablo Antonio y las nuevas generaciones que con amor y responsabilidad le han dado largo aliento al trabajo de su abuelo, y que hoy impulsan los sueños de las próximas generaciones.

Innovación

Hoy en día, la panadería se mueve entre diversos productos a los que se han sumado comidas rápidas, tamales, ayacos, almuerzos saludables, panes dietéticos, entre muchos otros, los cuales se han ido adaptando a las exigencias del consumidor, pero sin dejar de lado la calidad y tradición que caracteriza a esta icónica empresa santandereana.

Según cuenta Eduardo Cobos, una de las primeras cosas que empezó a cambiar en Trillos fue la distribución directa a las tiendas, ya que anteriormente eran los mismos tenderos los que iban a comprar a la panadería.

“Se adquirieron unos vehículos para hacer la distribución directa, así que las ventas se dispararon, por lo que con un mayor nivel de ventas, se recuperó la inversión del transporte”, añade.

Asimismo, se adecuó un sistema para que la producción fuera más ágil. “La mestiza común que hacíamos nosotros venía a salir a las cinco de la tarde, porque había un sistema en el que se mojaba el pan y hasta que no estaba asado no se metía más producción, para que no se encontrara con otro. Así que cambiamos los horarios y la mestiza la teníamos lista a las siete de la mañana”.

¿Hacía donde va?

Eduardo asegura que a pesar de las dificultades propias de mantener a flote un negocio, Trillos es una empresa sólida que no solo se sostiene sino que sigue creciendo e innovando.

“Hemos logrado subir en un 25% las ventas, contamos con 1.200 tiendas, 10 camiones para la distribución y nuevas rutas”, dice el empresario.

Para Eduardo, la innovación en productos y servicios ha sido la constante que les ha permitido mantenerse vigente.

“Estamos sacando en promedio 35 productos nuevos en el año, de los cuales han quedado 20, y actualmente estamos muy fuertes en la línea light, la cual invitamos para que nos conozcan y disfruten de nuestra oferta de comidas rápidas y restaurante en el nuevo punto ubicado en la carrera 37 calle 42-24, que ofrece servicio a partir de las once de la mañana hasta las dos de la tarde”, cuenta Eduardo.

Estar atentos a las necesidades de sus clientes, de acuerdo a sus gustos, nuevas rutinas y estilos de vida son el punto de partida para las creaciones.

Es así como los productos de la Panadería Trillos siguen siendo apetecidos por los paladares santandereanos, y conquistando nuevos clientes en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Martha, Sincelejo y Cali.

“Por respeto a nuestros clientes, no dudamos en ofrecer calidad y servicio, son dos factores que no se pueden descuidar porque una vez se pierde un cliente es muy difícil recuperarlo. Por ejemplo, a pesar de los altos costos, seguimos trabajando con mantequilla no margarina, porque sabemos que es más saludable para el organismo de nuestros clientes. Tampoco utilizamos químicos, sino probióticos, por eso, los consumidores eligen Trillos”, afirma el empresario.

Con estas bases, la empresa familiar Trillos seguirá sólida y en crecimiento. Orgullo de su familia, empleados y los santandereanos como ejemplo de trabajo, compromiso e innovación.