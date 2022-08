Su caso no es el único. Decenas de usuarios del servicio de electricidad en Bucaramanga, el área metropolitana y Santander han puesto el grito en el cielo con las alzas en los cobros.

“Lo que no comprendo es cómo siendo yo residente en un área rural, me vea obligado a asumir las onerosas cuentas que aquí se consignan”, replicó.

“O se le cruzaron los cables a la Electrificadora o me quieren meter la mano al bolsillo”, dijo este labriego cuando vio esa cifra en las facturas del cobro del servicio.

Don Luis Antonio Soto, aún siendo un adulto mayor de 65 años de edad y un humilde labriego, no se ha salvado de los incrementos en los cobros del servicio de energía eléctrica. Él, residente en la vereda Tabacal, tuvo que pagar en los dos últimos meses la suma de $4.700.000 por este servicio de categoría residencial en zona rural.

Gastos de los hogares

Germán Machado, docente y magíster en Economía, explica que la inflación de julio, además de alcanzar su punto más alto en 22 años, sorprendió, para mal, a los mercados, que esperaban un dato menor.

“Los precios siguen acelerándose, las expectativas siguen desancladas y Colombia parece estar entrando en una espiral inflacionaria difícil de contener. La inflación alta significa malas noticias. ¿Por qué? Es menor la capacidad adquisitiva de todos. Además, como la inflación anual está explicada principalmente por el precio de los alimentos y de los servicios públicos, como de la electricidad, está golpeando muy fuerte a las personas pobres y vulnerables”.

Para esos grupos, dice Machado, la inflación incluso roza ya el 12% anual. Eso significará entonces más pobreza y más pobreza extrema. “La inflación es un fenómeno monetario y una catástrofe social”.

El analista económico Mateo Rivera coincide con Machado y precisa que este comportamiento de precios refleja una situación bastante compleja para la economía de los hogares, en la medida en que la variación anual es una cifra de doble dígito, “o visto desde la perspectiva año corrido, estamos hablando de que entre enero y julio, debido a la inflación, la capacidad de compra asociada al incremento en el salario mínimo ya se perdió en cerca de un 80%, y todavía faltan cinco meses”.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas del banco Itaú, agrega que los alimentos también están aportando una significativa presión al alza del costo de vida, así como restaurantes y hoteles.

“La inflación de julio se expandió a lo largo de la canasta, esto presionó al alza el indicador básico, que se tienen en cuenta para tomar decisiones de política monetaria. Creemos el ciclo de alzas de tasas de interés seguirá”.

También ha afectado a los empresarios

Los empresarios tampoco se escapan de la variación del servicio de luz en la ciudad. Por ejemplo, Germán Oviedo, industrial del sector del calzado y representante de este gremio en la comuna San Francisco, comenta que los negocios y fábricas de esa zona han experimentado en lo corrido del año alzas por el orden del 24% en este servicio.

“Esto golpe se suma a los incrementos de materia prima, eso nos afecta porque suben los costos fijos. Los insumos siguen creciendo mes a mes para la fabricación de zapatos”.

Dice que sí o sí deben pagar la factura porque hacen parte del estrato comercial o industrial: “Si no pagamos, al día siguiente nos cortan la luz. Entonces, pagamos o pagamos”.

La empresaria Carmen Mogollón tiene su negocio en el centro de Bucaramanga. Ella también ha sentido el alza del servicio de la electricidad en las arcas de su empresa.

“Tanto en los hogares como en los negocios se han incrementado los costos de los servicios públicos, un 10 % más o menos. A veces no se explica tal aumento cuando es el mismo uso normal en la fábrica, en un estrato del centro”.

Agrega que su negocio da las suficientes ganancias para pagar los recibos con sus incrementos, “pero lo que no me parece es que hayan subido sin antes haber enviado alguna información sobre dicho aumento y el porqué”.

Hay que recordar que los clientes de estrato 5 y 6, y comerciales, además de la tarifa, pagan un 20% adicional, que es una contribución para ayudar subsidiar a los estratos 1 (subsidio del 60%), 2 (50%) y 3 (15%)

Hablan algunos de los usuarios afectados

Rosmira Marín de Marín es dueña de una microempresa en el barrio Gaitán, adscrito a la comuna Occidente de Bucaramanga. Se trata de un pequeño negocio de plásticos, con el que ella ha podido sacar adelante a su familia.

Durante los últimos meses, en la tarifa del servicio de energía le facturaron una suma de $4’926.402, mucho más de lo que venía pagando antes. “No alcanzan a imaginar la angustia que me dio al ver semejante cobro”, recuerda.

Según ella, la Empresa Electrificadora de Santander, Essa, decía que me estaba haciendo un cobro justificado, “supuestamente porque yo tengo mi negocito en casa. He habilitado una microempresa en casa, pero por eso me subieron la tarifa por el cielo. Obvio protesté y alegué ante los organismos de veeduría de servicios públicos”.

La señora Marín de Marín pudo demostrar que, si bien al interior de su sencilla casa funciona el mencionado negocio, “de acuerdo con las tarifas autorizadas no debía pagar tanto dinero. Gracias a Dios y a la acción instaurada ante la entidad, pude hacer los alegatos del caso y exigir que me cobraran lo justo”.

Al final, las facturas bajaron y en el último recibo le cobraron a Rosmira $1’800.000. “Este pago me parece más coherente con lo que mi negocio representa”, puntualizó la usuaria.