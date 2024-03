Juanes mira hacia atrás en Origen para abrir un nuevo camino en su carrera

Compartir

Una variada selección musical, que va desde los tangos de Carlos Gardel hasta el rock de Bruce Springsteen y pasa por la poesía de Joaquín Sabina, da forma a ‘Origen’, el álbum con el que Juanes mira hacia atrás para abrir un nuevo camino sonoro en su carrera.

Este trabajo, que hoy sale a la luz junto a un documental del mismo nombre que será publicado en Amazon Prime Video, establece el “principio de un nuevo camino para mi carrera en cuestión del sonido y hacia donde voy en la música”, cuenta el artista colombiano en una entrevista.

“Es importantísimo para mí poder reconectarme y recordar por qué comencé en la música y qué canciones me influyeron, en qué momento de mi vida estaba”, expresa Juanes.

Tanto en el documental como en el álbum, Juanes abre las puertas de su vida a través de fotos de su infancia y adolescencia y rinde un homenaje a los espectáculos musicales de los años 60, 70 y 80 y a los artistas que marcaron su vida y su carrera.

“Esa idea de ponerte la ropa de otro compositor y artista a tu medida se me hace muy refrescante, es de alguna forma no tener la presión de que necesariamente tienes que hacer la música, sino que te conviertes en una especie de actor y le das vía libre a la creatividad”, dice.

En el álbum, Juanes hace versiones de canciones como ‘Volver’, de Carlos Gardel; ‘Nuestro juramento’, del ecuatoriano Julio Jaramillo; ‘No tengo dinero’, de Juan Gabriel; ‘Could You be loved’, de Bob Marley; ‘Rebelión’, de Joe Arroyo; ‘Dancing in the dark’, de Bruce Springsteen, y ‘Sin medir distancias’, de Diomedes Díaz.

El trabajo lo completan ‘Todo hombre es una historia’, de Kraken; ‘El amor después del amor’, de Fito Páez; ‘La bilirrubina’, de Juan Luis Guerra; ‘De Oro’, de la Familia André, y ‘Y nos dieron las diez’, de Joaquín Sabina.

Juanes no es indiferente a la situación de nuestro país y por eso hace “un llamado a la sensatez”, porque siente que el país no ha “sabido reconocerse” como lo que es.

“Somos un país indígena, afro, con minorías y yo creo que hemos sido excluyentes desde el principio de la formación de la patria, entonces creo que esto que está pasando ahora no es un tema de un día para otro ni de hace dos años, es un tema histórico y es importante que podamos tener la sabiduría, la grandeza para escucharnos”, señala.