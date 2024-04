El misterio persistente del vuelo 370 de Malaysia Airlines

Hasta ahora, se han encontrado restos confirmados del vuelo 370 de Malaysia Airlines, y otros que presuntamente le pertenecen, en la costa africana y en islas del océano Índico. Sin embargo, el misterio de qué pasó exactamente sigue sin resolverse.

Vuelo 370 de Malaysia Airlines. Foto tomada de redes sociales/VANGUARDIA

El vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció en marzo de 2014, sigue siendo uno de los misterios más grandes y desconcertantes de la historia de la aviación. A pesar de las intensivas búsquedas y las numerosas teorías, el avión y las 239 personas a bordo siguen sin ser encontrados.

El vuelo 370 partió de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, el 8 de marzo de 2014 a las 12:41 a.m., con destino a Beijing. Aproximadamente media hora después de despegar, uno de los sistemas de comunicación del avión envió lo que luego se convertiría en su última transmisión. A partir de la 1:21 a.m., el avión desapareció del radar militar tailandés que lo estaba rastreando y pareció cambiar de ruta. A las 3:45 a.m., Malaysia Airlines emitió una alerta de “código rojo” por la desaparición del avión de los radares.

Las búsquedas en el océano Índico meridional, en algún lugar del llamado “séptimo arco”, fueron infructuosas. En enero de 2017, Malasia, China y Australia dieron por terminada una operación de búsqueda de dos años que tuvo un costo de US$ 135 millones. Un año después, Ocean Infinity, una empresa estadounidense de exploración del fondo marino, puso en marcha su propia operación en el sur del Índico, pero tampoco logró resultados.

Hasta ahora, se han encontrado restos confirmados del avión, y otros que presuntamente le pertenecen, en la costa africana y en islas del océano Índico. Sin embargo, el misterio de qué pasó exactamente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines sigue sin resolverse.

La desaparición del vuelo 370 ha llevado a una serie de teorías, algunas más plausibles que otras. Algunos sugieren que el avión pudo haber sido secuestrado, mientras que otros creen que pudo haber habido un fallo mecánico catastrófico. Sin embargo, sin pruebas concretas, todas estas teorías siguen siendo especulaciones.

La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines ha tenido un impacto duradero en la industria de la aviación. Ha llevado a cambios en las políticas y procedimientos de seguimiento de los aviones, y ha resaltado la necesidad de una mayor cooperación internacional en la búsqueda de aviones desaparecidos.

A pesar de los años transcurridos y las búsquedas infructuosas, las familias de los pasajeros y la tripulación del vuelo 370 siguen buscando respuestas. La desaparición del vuelo 370 es un recordatorio de que, a pesar de los avances en la tecnología y la seguridad de la aviación, todavía hay misterios que quedan por resolver.

En resumen, el vuelo 370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia de la aviación. A pesar de las intensivas búsquedas y las numerosas teorías, el avión y las 239 personas a bordo siguen sin ser encontrados. Mientras tanto, el mundo sigue esperando y buscando respuestas.