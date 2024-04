“No seas idiota”: La tajante respuesta de Hannah Waddingham a fotógrafo que le pidió que le mostrara una pierna

El incidente ocurrió cuando, al bajar las escaleras de la gala, un fotógrafo le pidió que mostrara una pierna. La respuesta de la actriz fue firme y ha recibido elogios por ello.

La actriz, visiblemente molesta, optó por abandonar la sesión de fotos como forma de protesta, un gesto que ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores. Foto: Captura de pantalla / VANGUARDIA

La actriz británica Hannah Waddingham, reconocida por sus papeles en series como «Juego de Tronos» y «Ted Lasso», se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales luego de enfrentarse a un fotógrafo durante los premios Laurence Olivier. El incidente ocurrió cuando, al bajar las escaleras de la gala, un fotógrafo le pidió que mostrara una pierna. La respuesta de Waddingham fue firme y ha recibido elogios por ello.

“Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No”.

La actriz, visiblemente molesta, optó por abandonar la sesión de fotos como forma de protesta, un gesto que ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores y la audiencia en general. Un video del incidente, compartido por un usuario en X (anteriormente Twitter), muestra cómo los presentes respaldaron su reacción con aplausos y vítores, demostrando un apoyo generalizado a su firme postura.

Este episodio resalta una vez más los desafíos que las mujeres enfrentan en las alfombras rojas, donde con frecuencia se enfrentan a preguntas sexistas sobre sus vidas personales o a barridos inapropiados de cámaras que enfocan sus cuerpos de manera desigual en comparación con sus colegas masculinos.

Este episodio resalta una vez más los desafíos que las mujeres enfrentan en las alfombras rojas, donde con frecuencia se enfrentan a preguntas sexistas sobre sus vidas personales o a barridos inapropiados de cámaras que enfocan sus cuerpos de manera desigual en comparación con sus colegas masculinos. Los micromachismos persisten como una realidad en eventos de alto perfil, generando momentos de incomodidad y crítica.