¿El amor tocó su puerta? Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, está lista para darse una nueva oportunidad

Foto: Instagram @dayanajaimes55 / VANGUARDIA

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, es una figura pública después de la muerte del cantante el 14 de abril de 2017. Los seguidores del cantante están pendientes de la vida de la madre de la hija menor del artista y en los últimos años se ha enfrentado a diversas críticas y comentarios por cómo lleva su duelo y por los cambios que ha tenido en su día a día.

“Han sido años muy difíciles, pero también de muchas enseñanzas, me siento afortunada porque Martín fue un ser de luz, y yo con el tiempo comencé a entender que era el propósito de Dios, ese dolor de ese momento, de todo lo que me pasó, después comencé a cambiarlo y a sentir una gratitud. Es difícil entender que estamos aquí de paso y Martín lo hizo para marcar mi vida por completo y para dejarme el regalo más lindo y una bendición que es mi hija”, contó Jaimes en entrevista con Cristina Estupiñán en el programa ‘Sinceramente Cris’.

Dayana se definió como una mujer resiliente, puesto que además de perder a Martín Elías, se ha enfrentado al dolor de perder a una de sus hermanas, cuando comenzaba su relación con el cantante: “Yo perdí a mi hermana en un momento de mi vida que no esperábamos, pasó de un momento a otro, no estaba enferma, estaba muy joven, ella tenía 34 años. Fue un golpe muy duro para mí, yo estaba comenzando el noviazgo con Martín y él fue un apoyo fundamental. Fue una negligencia médica, ella entra con un dolor en la espalda, era apendicitis y se le estaba convirtiendo en peritonitis. Mi hermana salió de cirugía y al día siguiente murió”.

No obstante, la viuda está cansada de los señalamientos que recibe sobre su vida sentimental y su apariencia física, pero los internautas le preguntan, permanentemente, si ha tenido una nueva relación sentimental o si piensa tener una pareja pronto.

La viuda del hijo del Cacique de La Junta reveló que está lista para darse una nueva oportunidad en el amor y no piensa pedirle permiso a nadie: “El sol siempre vuelve a brillar, me siento preparada para tener otra relación, soy una mujer mucho más tranquila. Martín siempre va a ser un amor que va a estar en mi vida siempre, pase lo que pase, la persona que vaya a estar conmigo lo tiene que entender, eso no lo va a cambiar”.

Además, aseguró que tras la muerte de Martín muchas cosas le robaron la paz y la tranquilidad, pero que “gracias a Dios me siento mucho más tranquila. He sido ejemplo de superación para muchas viudas, todo pasa, las tristezas, las angustias. Yo tenía que salir adelante, por mí y por mi hija, tocaba sí o sí, no tenía otra opción”.

No obstante, otra de las revelaciones que dejó a los seguidores del cantante sin palabras fue que Jaimes decidió no escuchar más las canciones de Martín Elías: “Las personas que me conocen saben que nunca he tenido que vivir bajo la sombra de Martín, siempre he tratado de mantener ese nombre de él en alto. A Martín todo el mundo lo recuerda con amor, nadie tiene un mal recuerdo de él, él fue bendición para todas las personas que lo conocieron. No me gusta escuchar las canciones de Martín, porque siempre termino nostálgica, llorando, extrañándolo, prefiero no escucharlas”.