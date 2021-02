La idea original del reality show musical que Disney pensó para estrenar de manera exclusiva a través de su plataforma, era un poco diferente a la que terminó siendo, porque no contaron con la llegada de una pandemia que mantendría en emergencia al mundo por un largo tiempo.

Sin embargo, sus productores se movieron rápido y le dieron toda la estructura a lo que ahora se llama ‘Conecta y canta’, el reality show musical que presenta a 40 niños y niñas de distintas partes de México, quienes participaron cantando desde sus casas, donde compitieron soñando con ganar el premio de grabar una colaboración especial con el cantautor colombiano Sebastián Yatra.

Su estreno será el próximo 12 de febrero a través de Disney+, y cada viernes estará disponible un nuevo episodio.

“Estoy feliz de ser parte de Conecta y Canta porque amo la música y creo profundamente en el poder de los sueños. Estoy ansioso por ver cómo el público de Latinoamérica se emociona y divierte junto a los participantes, sus historias y sus canciones, tal como me sucedió a mí. Será un viaje musical increíble”, expresó Yatra respecto de la nueva producción.

En Conecta y canta Yatra estará acompañado de un jurado integrado por tres celebridades del mundo de la música en México, algunos más conocidos que otros en Colombia. El jurado lo encabeza la cantante e influencer Kenia Os, quien ha concentrado su carrera más hacia el lado de la música urbana.

Junto a ella, el compositor y fundador del grupo Camila, Mario Domm, reconocido en el país por el extenso repertorio de baladas intensas.

El trío de jurados lo completa Poncho Lizárraga, líder de la banda El Recodo, toda una leyenda de la música regional mexicana, que en Colombia poco a poco viene obteniendo más admiradores, y que en México, junto a buena parte de Estados Unidos, cuenta con miles de seguidores.

Serán doce episodios donde los sucriptores de Disney+ conocerán a los 40 niños, niñas y adolescentes participantes de entre 7 y 17 años que buscan cumplir su sueño de ser cantantes.

Los participantes, quienes envían videos con sus mejores interpretaciones desde sus casas, recibirán de forma virtual las opiniones y consejos del jurado, quienes a su vez, programa a programa, aumentarán la exigencia para evaluar cada participación y pondrán algunos desafíos a los participantes con la finalidad de determinar quiénes avanzan a la siguiente etapa.

Ocho niños y niñas pasarán a las semifinales y, en el último episodio de la temporada, quien logre la mayor conexión musical será el gran ganador y tendrá la oportunidad de grabar una colaboración con Sebastián Yatra.

El jurado de Conecta y canta habló con Colprensa sobre las expectativas de este reality show musical y lo que significó para ellos trabajar con niños que sueñan seguir sus pasos en el ámbito musical.

¿Cómo ha sido la experiencia de hacer este programa bajo las condiciones de la nueva realidad?

-Poncho Lizárraga: Estamos muy contentos de poder llevar a cabo este programa y bajo la situación que estamos viviendo todos con una pandemia a nivel global, pero el poder de la tecnología nos da la oportunidad de que la música pueda hacer la conexión con la gente. Pero además, que podamos conectar con los niños y sus familias. Para el público se que cuenta que más allá de las circunstancias que atravieses, siempre estará la unión familiar lo más importante de la vida.

-Se canta desde casa, algo que seguramente a ustedes les ha tocado hacer ...

-Kenia Os: Estar creando desde casa, en mi caso mucho contenido para mis redes sociales y también mucha música, hasta muchos de los videos que he presentado en el último año han sido realizados en mi casa, contando con la persona que maneja la cámara y yo, siguiendo todos los protocolos de seguridad necesarios en esta época.

Nos hemos ido adaptando a todo lo que está pasando en el mundo, sin dejar de seguir creando, porque debemos seguir avanzando a pesar de la situación.

¿Dentro de los participantes que género predominó a la hora de cantar?

-Kenia Os: Creo que nos encontramos de todo, no siento que exista un género musical que predominara por encima de los otros, que fue lo más padre de todo, porque no nos dejaron de sorprender.

-¿Cómo ha sido el trabajo con Sebastián Yatra?

-Mario Domm: En mi caso a Sebastián Yatra ya lo conocía por la música, pero me sorprendió la calidad humana que tiene. Sebastián Yatra es un niño todavía, se le ve en la mirada, deja salir al niño que lleva dentro y es muy divertido, lo cual permitió que fuera todo muy natural la conexión entre los niños, nosotros y él. La verdad no me lo imaginaba como conductor y realmente es buenísimo, seguro les gustará. Todos logramos una conexión ideal para cumplir con la misión de ayudar a estos niños para que pasen las pruebas. Creo que para todos el programa ha sido una terapia maravillosa.

-¿Cómo será la relación con los participantes?

-Poncho Lizárraga: En la medida que van pasando por las distintas etapas nosotros tenemos la oportunidad de poder dar nuestra opinión de lo que el niño necesita escuchar, sea bueno o quizás no sea lo que quieren escuchar, pero necesitan saber. Esa es la parte bonita, pero también debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos a compartir con ellos, cuidar su corazón que a esa edad aún no entiende de muchas cosas, pueda sentirse lastimado.