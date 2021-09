La reconocida presentadora de Master Chef, Claudia Bahamón, narró a través de las historias de su cuenta de Instagram que fue víctima de un robo en Bogotá que todavía la tiene en shock. “Yo iba caminando por la calle 85 con carrera 11, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar”, contó la presentadora. “El tipo de la moto no entendió que no podía zafar (la cartera de mi cuerpo (porque la llevaba cruzada) y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11. Arranqué a correr como una demente y cuando ya entendí que no sabía a dónde iba y lloraba, me senté en el andén. Una señora brasileña me dio agua, me entró a su local (de tratamientos de belleza láser). Allí me ayudaron, me acompañaron, me prestaron un celular y estuve un buen rato por miedo a salir y que me hicieran algo”, concluyó Claudia, quien dijo que “no podemos seguir caminando tan frescos en una ciudad que se salió de control”.

Por fortuna el tema no pasó a mayores y ella salió ilesa, salvo un par de moretones en sus piernas, además del robo de su celular.