A pesar de la incertidumbre, retome su verdadero rumbo

Es probable que durante estos duros días de ‘cuarentena’ se levante algo pesimista o ‘bajo de nota’. Con esta pandemia, es relativamente ‘normal’ que atraviese por momentos en los que se sumerge en el mar de la confusión.

Eso no sólo le pasa a usted. Más de uno está afanado y angustiado por la incertidumbre en la que está inmersa nuestra cotidianidad.

Parece que vamos sin rumbo fijo, esquivando las flechas del abatimiento y, en general, afrontando los problemas que nos hemos venido encontrando en el trayecto.

Tenga cuidado con esa sensación de tristeza que lo abruma porque, sin siquiera notarlo, se puede estar acostumbrando a ella y eso no es nada bueno.

Si el confinamiento lo ha hecho pensar que ‘la vida lo trata a las patadas’ o que está condenado a sufrir, tiene que saber que eso no es cierto.

De usted y de nadie más depende que pueda o no renovar sus ganas de vivir.

Ante las circunstancias adversas, es fundamental que las enfrente con valor. Más allá de que las situaciones que ha vivido en estos últimos meses parezcan ‘encrucijadas’ o que las señales no lo conduzcan a ninguna parte, avive la esperanza.

¡Todo esto pasará pronto!

Si bien la vida lo ha sorprendido con estas épocas difíciles, entienda que cada barrera superada le permitirá trascender y transformarse para bien.

A pesar del horror que despertó el virus, debe llenarse de pensamientos alentadores. Así podrá ver perfilado con mayor nitidez el sentido de su vida y se encontrará con todo aquello que le da valor agregado a su destino.

Lo estoy invitando a poner en orden las señales que el mundo le está dando, para salir de este laberinto.

Insisto en decirle que su mente debe ser aliada, no enemiga. Tampoco les eche la culpa a los demás de lo que sucede, ni mucho menos le recrimine a Dios.

Puede elegir sentirse feliz y descifrar las ‘marañas de señales’ que hoy ve en su entorno.

La buena vibra engendra movimientos y atrae la energía; y con ella usted tiene un radar para hallar soluciones.

Si los buenos pensamientos se le escapan, recaptúrelos.

Evoque las cosas buenas que le han pasado y, de manera especial, sea resiliente. Después de una gran tormenta sale el arco iris.

Yo sé que hay sombras que oscurecen sus días. No obstante, puede darse cuenta de lo maravilloso que es su entorno cambiando el enfoque; es decir, el modo de ver su realidad.

Empiece por elegir lo que quiere hacer hoy. Para ello debe desterrar ese mal hábito del pesimismo, que no lo conduce a nada bueno. Aprópiese del mejor antídoto para vencer la desazón: ¡Hablo de la fe!

Corrija el marco de su realidad con actitudes emprendedoras, no con esas ‘cucarachas’ que ‘revolotean’ en su mente. No piense que todo le va a salir mal, ni que su vida es un desastre. Mejor dicho: no se atormente con temores innecesarios. Recuerde que Dios lo acompaña en cada momento.

Tenga la plena confianza de que después de todo esto, pensará de una forma más clara y la vida le sonreirá. Al final, esta pandemia le dejará valiosas lecciones.

REFLEXIONES CORTAS

* La oración lo acerca a Dios. Y para lograr esa proximidad, debe mencionar la plegaria desde su corazón.

* El tren no pasa una vez al día, aparece a cualquier hora. ¡Súbase a él cuando necesite cambiar su destino!

* No puede convencer a otro de cambiar. Cada quien debe tomar esa decisión personal desde su interior.

* Nada le sucede por casualidad. Todo tiene su razón; y así no lo entienda, detrás de todo está la Mano de Dios.

* Se puede fingir todo lo que se quiera, pero una mirada finalmente lo delatará por completo. ¡Sea honesto!

* La verdadera paz no está en los hombres ni en las demás criaturas, sino en Dios, bajo su cielo y su bendición.