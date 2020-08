Actriz María Conchita Alonso confiesa que sufrió un aborto

A lo largo de su carrera profesional, María Conchita Alonso ha sido abierta sobre su vida personal. Sin embargo, hubo un tema que mantuvo oculto hasta ahora; se trata de un aborto que se practicó cuando tenía casi 40 años de edad y del cual no se siente nada orgullosa.

“Me hice un aborto, algo que para mí muy doloroso, fue un dolor muy grande que llevé dentro por muchos años”, reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Me sentí como una asesina, la verdad, y fue muy fuerte eso que llevé dentro de mí”, declaró la actriz venezolana.

Para poder combatir todo el sufrimiento que esta experiencia le había dejado, Alonso se trasladó a una playa mexicana donde un grupo de chamanas le practicaron rituales que le dieron paz. Incluso, le revelaron algunos detalles del bebé que nunca nació.

“Eso dolor me lo sacaron unas chamanas en Puerto Vallarta. Tenía un compadre allá y él me dijo ‘vente para acá, te voy a presentar a unas indígenas’ y así fue”, relató. “De verdad que ellas me sacaron el dolor que llevaba por tanto tiempo. No me hubiera gustado saberlo, pero me dijeron que era una niñita, una angelita que me amaba, que me cuidaba. Esa niña tendría como 19, 20, 21 por ahí”, dijo.