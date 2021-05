Tras varias semanas de rumores acerca de una supuesta crisis en su relación de pareja con Toni Costa, Adamari López rompió el silencio y confirmó que “he tomado la decisión de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación”.

La presentadora puertorriqueña, quien ha experimentado en los últimos meses una drástica disminución de peso fruto de su esfuerzo por llevar una vida más saludable, se dirigió a sus seguidores por medio de las redes para dar a conocer la noticia a través de un video. “Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre lo he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, dijo la exactriz.

“Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaïa. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”, concluyó su comunicado.