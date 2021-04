Anthony Hopkins gana el Bafta a mejor actor

Anthony Hopkins se alzó con el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación en la ópera prima de Florian Zeller, ‘The Father’.

El actor de origen galés, que en el filme se mete en la piel de un hombre que sufre demencia senil, no estuvo presente en la 74 entrega de los premios de la academia del cine británico, pero hizo llegar un mensaje como ganador en el que aseguró haber vivido una “experiencia increíble” con la cinta.

En una conexión por vídeo, Zeller agradeció a Hopkins su valentía y generosidad por explorar “emociones hermosas y dolorosas” y “haber dado todo y más” en la película.

Hopkins se hizo con la máscara dorada tras imponerse a Riz Ahmed (Sound of Metal), Adarsh Gourav (The White Tiger), Mads Mikkelsen (Another Round), Tahar Rahim (The Mauritanian) y Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), fallecido en 2020 a los 43 años a causa de un cáncer.

En ‘The Father’, distinguida con el Bafta a mejor guión adaptado, Hopkins comparte pantalla con su hija en la ficción, Olivia Colman, quien aspira a coronarse a finales de abril como mejor actriz de reparto en los Óscar.

También Hopkins competirá para alzar una estatuilla de Hollywood, treinta años después de ganar un Óscar por dar vida a una de las figuras más icónicas de la historia del cine, el Hannibal Lecter de ‘The silence of the lambs’.