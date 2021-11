Britney Spears, de 39 años, no oculta ya nada. A menos de una semana de ser liberada de una tutela que la mantuvo sin sus derechos por 13 años, la cantante envió a su familia un mensaje en video desde su Instagram. Incluso hizo una mención específica a su madre, Lynne Spears, en el texto. “Honestamente, cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron... ¡¡fue desmoralizador y degradante!!”, escribió. “Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel... sí, ¡incluida mi madre que tanto va a la iglesia!”.

También escribió que estaba lista para “ir y arreglar las cosas en una entrevista con Oprah Winfrey” y dijo que ya no “mantendrá la boca cerrada” sobre lo que pasó. “No lo he olvidado”, concluyó. “Espero que puedan mirar hacia arriba y sepan exactamente a qué me refiero”. Luego, en un video de dos minutos, habló más sobre la emocionante noticia de que había sido liberada de la tutela que la controlaba desde 2008.

“¿Qué estoy haciendo? Esa es una muy buena pregunta”, reveló. “Bueno, veamos que he estado bajo tutela durante 13 años. Es mucho tiempo estar en una situación en la que no quieres estar. Solo estoy agradecida por cada día y por poder tener las llaves de mi auto. Poder ser independiente y sentirme mujer. Poseer una tarjeta de cajero automático. Viendo efectivo por primera vez. Poder comprar velas. Son las pequeñas cosas para nosotras, las mujeres, pero hacen una gran diferencia”.