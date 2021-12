¡Buenas buenasss!, Chiky BomBom llega a la televisión

E! Entertainment estrenó un nuevo de talk show, donde mujeres hablan y debaten a profundidad temas de mujeres.

Se trata de ‘Ojos de mujer’, protagonizado por la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, la actriz y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez y la comediante venezolana Érika de la Vega, además de ser moderado por Carla Medina.

En cada episodio, ellas abrirán su corazón y compartirán sus opiniones sobre temas tan diversos y actuales como ¿Qué define hoy a una mujer?, ¿Roles de género?, ¿Cánones de belleza?, ¿Mandatos sociales?, ¿Puede una sexoservidora exigir derechos?, ¿Puede un ícono pedir que la dejen en paz? Sin censura y con completa honestidad las panelistas compartirán sus palpitantes opiniones.

Chiky BomBom se dio a conocer en el año 2015, cuando decidió subir videos en su cuenta de Youtube con mensajes positivos y muy divertidos que invitan a levantar la autoestima que inmediatamente se empezaron a viralizar y ser tendencia. En televisión, Chiky ha sobresalido por su participación en éxitos como ‘Mira Quien Baila’, sin embargo, fue con su video ‘Tengo la personalidad’ y su célebre frase ‘buenas, buenas’ que su popularidad le dio la vuelta al mundo. Chiky habló con Colprensa sobre la primera temporada de ‘Ojos de mujer’.

¿Qué encontrará el televidente en este nuevo programa?

La gente va a encontrar muchísimas cosas interesantes porque somos cuatro mujeres, súper auténticas, con diferentes personalidades, pero que en el camino de la vida siempre nos encontramos porque tenemos muchas cosas en común. Una de esas cosas en común es el empoderamiento hacia nosotras mismas, el empoderamiento que queremos transmitir para todas las mujeres de Latinoamérica y el mundo, que sepan que sí se puede.

¿Tocan temas como las mujeres trans, ¿Cómo ves ese tema en Latinoamérica? ¿Qué tanto hemos avanzado?

En Latinoamérica siento que no se ha avanzado tanto sobre ese tema porque todavía existen estos tabúes y estos pensamientos de no querer dejar ser al prójimo. Déjame decirte que yo me siento muy feliz que a los trans se les esté dando oportunidades diferentes, son seres humanos igual que todos nosotros y hay que ser feliz en su propia piel, como tú te quieras sentir.

Un programa donde se tratan temas bastante fuertes, actuales, pero de una manera muy fresca...

Orgánica, de una manera sumamente orgánica y es exactamente para eso, porque entendemos que todo el mundo no tiene la misma habilidad de ver las cosas. Somos cuatro mujeres, hay una de ellas que yo le puse la mente maestra, mi amora, que es Erika, porque dice las cosas de una forma orgánica, de una forma más ‘ñauuu’, como yo digo, pero yo puedo decir lo mismo que ella dice, pero de una forma más urbana, de una forma más clara, sin tabús, sin censuras, sin mareos, sin nada. Yo digo lo que pienso sin ofender, obviamente, a nadie y sin hacerle daño a nadie y eso gusta. Elizabeth es la santa, la orgánica del grupo.

Esa honestidad, sobre todo en las redes sociales, suele generar polémica...

He tenido la bendición de Dios que como digo las cosas, las digo desde lo más profundo de mi corazón y puedo lograr conectar con el público. Las cosas que yo me atrevo a decir, muchas personas quisieran decirlas, pero no tienen el valor de decirlas y yo soy esa voz para todos. Yo lo voy a decir de una forma orgánica, exactamente como tú lo estás pensando, pero no tienes el valor de decirlo y eso gusta.

No he tenido problema con la forma en que yo pienso, porque lo que yo pienso, muchas personas lo piensan, pero no se atreven a decirlo y yo lo digo jocosamente, orgánicamente, rica y deliciosamente.

Eres una mujer latina, afro en Estados Unidos que viene de un polémico gobierno como el de Donald Trump...

Déjame decirte que para mí ha sido maravilloso porque yo siempre me he enfocado en lo que soy. Cuando tú reconoces lo que tú eres y lo que tú portas, lo que te rodea, lo negativo, todo te fluye, todo te resbala, a mí nada me afecta.

¿Cómo ha sido esa relación con sus seguidores al ser tan honesta, al tener esa voz?

Yo tengo unos seguidores maravillosos, muchos y muchos de Colombia, y son personas que de una u otra manera me ayudan a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo ¿por qué? porque recibo mensajes a diario de personas que me dicen que les he cambiado la vida, que le he dado fuerzas para tomar decisiones, de que quisieran tener ese poder de creer en sí mismos. Es como mi propósito de vida y siempre lo voy a seguir haciendo, siempre voy a tratar de llevar ese mensaje positivo a todos los hogares porque siento que las personas necesitan esta energía mía. El mundo necesita más personas como yo.

¿Cómo son esos días de Chiky cuando no tiene la energía alta?

Déjame decirte esto que es muy importante, no siempre es ‘buenas, buenas’ o no siempre yo estoy de mal humor. Te voy a poner por ejemplo el día de hoy, yo me levante decaída, me levante así ‘down’, así aburrida de todo, harta de todo, ¿pero sabes qué? a medida de que eso siempre me pasa, he aprendido a luchar sin fuerzas y he descubierto que nosotros tenemos el poder de cambiar el estado de ánimo. Entonces tenemos el poder de cambiarlo todo.

¿Cuál fue tu tema favorito en esta temporada?

Uno de mis temas favoritos fue, entre tantos temas, sobre las trans porque tengo muchísimas amistades que son trans y sufren bastante y ese sufrimiento que ellas pasan, lo que pasan, muchas personas lo ignoran, son muy maltratadas, muy maltratadas y como que todo queda así, no ha pasado nada, las matan, le hacen daño y no pasa nada, nadie dice nada, como que no importa y ese tema para mí es muy importante y se le debe de prestar mucha atención, sin juzgar porque a la hora de hablar de esos temas siempre hay personas que quieren venir a juzgar y no somos nadie para juzgar.