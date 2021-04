Caitlyn Jenner quiere ser gobernadora de California. La estrella televisiva de 71 años, quien fue atleta olímpica en su juventud, ahora incursionará en la política. Así lo reveló Axios. Jenner representará al Partido Republicano y se enfrentaría al demócrata Gavin Newsom, el actual gobernador del estado y que antes fue alcalde de San Francisco.

Jenner, quien defiende los derechos de la comunidad transgénero, compartió con el mundo su transición al someterse a una cirugía de reasignación de sexo en el 2017. Antes conocido como Bruce Jenner, estuvo casado durante años con Kris Jenner, la madre de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, con quien tuvo a sus hijas Kylie y Kendall Jenner, estrellas del reality show Keeping Up With The Kardashians.

En junio del 2020 reveló a PEOPLE que se identificaba como “conservadora en lo económico, progresista en lo social”. En el 2015, anunció en la portada de Vanity Fair que dejaría de ser Bruce para vivir su verdad como Caitlyn, y se convirtió en defensora de la comunidad trans. Hasta ahora sus hijas Kylie y Kendall no han reaccionado a la noticia de que se postulará para gobernadora.

“Sacramento necesita un líder honesto con una visión clara”, dijo Jenner en un comunicado.

“California ha sido mi hogar por casi 50 años”, añadió, asegurando que lucharía por garantizar la igualdad de todos los que vivan en este estado y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico. Su nueva biografía en Twitter dice: “Vale la pena pelear por California”.