Entregarle al país no solo un documental de 90 minutos de duración, sino un legado de 150 horas de grabación con detalles en materia de biodiversidad y conciencia colectiva sobre la conservación de esta riqueza natural, fue el objetivo que se propuso el Grupo Éxito al invertir cerca de tres millones de dólares en Colombia Magia Salvaje.

"Magia Salvaje, un patrimonio fílmico" (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

A tres días del estreno en cines nacionales, Carlos Mario Giraldo, presidente de esta organización, cuenta detalles de esta megaproducción.

¿Por qué un documental sobre medio ambiente?

“En 2009 vimos Home, un documental de Yann Arthus-Bertrand que se produjo en 54 países y lo vieron más de 600 millones de personas, produciendo un gran impacto. Mostraba las bellezas de muchos territorios pero en contraste su destrucción. Nos surgió la inquietud, por medio de vicepresidente de Mercadeo del grupo, Martín Niva, y apoyado en su momento por Gonzalo Restrepo y yo, de hacer el Home colombiano. Nos preguntamos por qué si nuestro país tenía una de las mayores riquezas naturales, no aparecía en esas películas. La respuesta fue por la violencia que no permitía llegar a algunas regiones.

No es que el Grupo Éxito quisiera hacer cine, sino que esta organización está atada a su gente, a la realidad de Colombia, y lo que le pasa al país le pasa al Éxito. Por eso pensamos en gente que supiera hacer cine, buscamos al productorMike Slee, para hacer algo que no fuera común y corriente, sino de alta definición, que impacte al país y al mundo, con un doble propósito: que la gente conozca a Colombia, pero que se dé cuenta de lo que se está destruyendo. Creemos que no hay algo de más impacto que un documental de verdad, filmado en la Colombia de verdad, y con la fundación Ecoplanet como validadora de que lo que en él se dice es verdad desde el punto de vista científico”.

¿Cómo lograr que el documental tenga trascendencia a través de los años?

“El documental dura 90 minutos pero habrá 150 horas de grabación que la academia podrá disponer de ellas. Ese material fílmico va a quedar para las futuras generaciones.

El Gobierno, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, se la ha jugado toda con nosotros, porque entienden que es una manera contundente de llevar el mensaje; el Ministerio de Relaciones Exteriores lo va a usar para enviarlo a los consulados y embajadas para que muestren la otra cara de Colombia; hasta el Presidente lo llevará a la reunión de la ONU a finales de este mes y a la Cumbre de Cambio Climático en París. Son oportunidades únicas.

Nosotros, además, lo llevaremos a 100 municipios que no tienen cine con teatros móviles, y luego a colegios”.

¿Qué otras acciones medio ambientales tienen dentro de la organización?

“Tenemos un trabajo interno con Green Yellow, para la optimización del consumo de energía, para contribuir a disminuir la huella de carbono; abrimos el primer almacén con autoabastecimiento de luz solar en Barranquilla, un plan piloto que si funciona bien lo replicaremos; y en general con todo el retail estamos comprometidos con el posconsumo en la recolección de pilas, aparatos viejos, entre otros productos; y por último un trabajo paulatino para la sustitución de la bolsa plástica por reutilizables”.

¿Qué tanto conocía usted el país y qué tanto lo conoce ahora luego del documental?

“Mucho menos de lo que quisiera, y por medio del documental me incentivé a conocer la verdadera Colombia. Conozco más por fuera de Colombia que en el mismo país”.