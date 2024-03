Entrevista con Natalia Reyes: La ciencia ficción cada vez está más cerca de la realidad

La película postapocalíptica en la que Natalia Reyes es protagonista,Mañana, antes, después, es una producción conjunta entre Estados Unidos y Canadá, pero se realizó en Colombia y se estrenará en todas las salas de cine del país este jueves 13 de abril. Vanguardia habló con Natalia Reyes sobre su participación en la película.

La actriz Natalia Reyes es la protagonista de “Mañana, antes, después”, una cinta donde interpreta a la última mujer sobre la Tierra. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

Es posible, pero no necesariamente probable: según los científicos, existen varias situaciones que llevarían a un apocalipsis para la humanidad, como las consecuencias del cambio climático, una pandemia global (peor que el COVID-19), una guerra nuclear, una catástrofe natural de gran magnitud, la colisión con un asteroide, una inteligencia artificial fuera de control y la posibilidad de que una superpotencia tecnológica cree una singularidad tecnológica que cambie drásticamente la vida en la Tierra.

Para el caso de “Mañana, antes, después”, escrita y dirigida por Alfonso Quijada, producida por Chad Barager y protagonizada por Natalia Reyes como única actriz en escena, se trata de que la humanidad ha desaparecido después de una pandemia. La única sobreviviente, acompañada de un perro, tendrá que recorrer un mundo sin civilización y enfrentarse a un embarazo inesperado. Embarazo que también vivió en la vida real.

Natalia Reyes tiene una extensa carrera en la televisión colombiana y ha participado en varias películas internacionales de renombre. Entre ellas se encuentra Brakland (2018) del director danés Martin Skovbjerg, Pickpockets (2018) del director británico Peter Webber y Pájaros de Verano (2018) dirigida por los galardonados con el Oscar Ciro Guerra y Cristina Gallego. Actualmente la vemos en la retransmisión de la telenovela Lady, la vendedora de rosas.

Natalia le contó a Vanguardia sobre su participación en la película, cómo sus vivencias de la pandemia impactaron en la película y sobre su visión de si podría a haber un Apocalipsis.

¿Cómo llega a esta cinta que es bastante retadora ya que está completamente sola en escena todo el tiempo?

“Es un proyecto, que me llegó antes de la pandemia, es sobre un mundo después de una pandemia en el que casi toda la humanidad muere, excepto una mujer que resulta ser la única sobreviviente. Cuando leí el guión por primera vez me pareció descabellado que la mujer estuviera embarazada. Luego, en medio de la pandemia actual, recibí el guión de nuevo y me encontraba embarazada, por lo que me pareció que había algo importante que contar en esta visión de Alfonso Quijada. Decidí aceptar el reto de hacer la película completamente sola y en mi estado y la terminé mientras estaba en el medio del embarazo. Fue una experiencia maravillosa y un gran desafío para mí”.

¿Cómo vivió la pandemia y cómo conectó esas vivencias con su personaje?

“La verdad es que me sentí muy afortunada durante la pandemia. Mi esposo y yo estábamos en el hotel del cual somos socios y estar cerca de la naturaleza, poder meternos al mar y estar con los animales... fue una pandemia muy afortunada. Sin embargo, como para todos, había una sensación de incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando ni si íbamos a sobrevivir. Esta angustia la vivimos y, de alguna manera, la plasmé en la película. Creo que se puede sentir en el resultado final”.

Es interesante ver que este tipo de cine es algo nuevo que se está experimentando en Colombia pues estamos acostumbrados a las cintas con actores naturales, sobre temas urbanos, comedia con temas cotidianos...

“Esa fue una de las razones por las que me emocionó mucho hacer la película porque sentí que en Colombia estamos divididos en géneros, ya sea comedia o un cine hiperrealista que ha conseguido muchas cosas maravillosas en festivales de cine... Pero siento que hay una gama de personajes y géneros que no hemos experimentado y que la gente está queriendo ver historias y personajes nuevos y refrescantes”.

Natalia Reyes y Juan Pedro San Segundo con su hija Isla y la actriz Julieth Restrepo. Foto: Instagram Natalia Reyes.

¿Cree que un Apocalipsis para la Tierra sea posible?

“Sí, es algo que me he cuestionado mucho, el Apocalipsis. Hay muchas ideas distópicas que tenemos del futuro. La pandemia nos dejó una sensación muy cercana de cómo sería ese mundo y creo que la ciencia ficción cada vez está más cerca de la realidad, más a la vuelta de la esquina. La relación que tenemos con el mundo está tan equivocada y es tan devastadora que solo hace falta abrir los ojos para darnos cuenta del cambio climático y de las condiciones adversas para el planeta. Es un llamado de atención para que los seres humanos tomemos conciencia y evitemos que esto suceda”.