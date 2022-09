Los imperdibles

Estos son algunos de los estrenos más llamativos de la larga lista de películas, entre comedias, dramas, documentales y obras basadas en best-sellers que estrenará Netflix.

Los estrenos comenzarán este jueves, 1 de septiembre, con la producción brasilera ‘Vecinos’ de Roberto Santucci, con la historia de Walter, un tipo que vive tan estresado que un día sufre un ataque de nervios, por lo que abandona la vida urbana y busca la paz en un pueblito, sin saber que uno de sus vecinos ensaya a diario con su escuela de samba.

Ese mismo día, ‘Romance en Verona’, escrita y dirigida por Mark Steven Johnson, trata sobre el viaje a Verona de una joven, después de una ruptura amorosa, quien debido a un error, tendrá que compartir la casa que alquiló con un cínico y muy apuesto inglés.

Netflix estrenará el viernes la saga ‘Eva y Beba’, basada en la serie de libros del mismo nombre, escrita por Annie Barrows. Son tres películas sobre la amistad, el amor y el desamor lleno de juventud.

El 8 de septiembre estará disponible ‘Los ataques con ántrax’, del director nominado al Óscar Dan Krauss, es un documental sobre los ataques biológicos ocurridos en 2001 en Estados Unidos, que dieron inicio a una de las investigaciones más grandes y complejas del FBI.

El 16 de septiembre, desde Japón, llega ‘Hogar a la deriva’, un anime del director Hiroyasu Ishida, con la historia de Kosuke y Natsume, quienes fueron criados como hermanos, pero su relación empieza a deteriorarse tras la muerte del abuelo de Kosuke. Un día, Kosuke y sus compañeros se escabullen en un complejo de apartamentos que va a ser demolido que está embrujado. Allí, Natsume se topa con Kosuke, a quien le preguntan si sabe algo del misterioso Noppo. De pronto, todos quedan atrapados en un extraño fenómeno. Cuando recuperan la conciencia, ven un vasto mar ante sus ojos.

Una comedia de humor negro, con un estilo muy hitchcockiano, de aterradores protagonistas adolescentes, así es ‘Revancha ya’, la película que se estrenará el 16 de septiembre, bajo la dirección de Jennifer Kaytin Robinson, con el encuentro de dos adolescentes, completamente distintas entre sí, que unen fuerzas para vengarse de quienes los atormentan.

Cuarenta años de secretos y mentiras en una vertiginosa historia de amor prohibido musicalizada por una banda sonora con el blues de los ‘juke joints’ en lo más profundo del sur de Estados Unidos, es lo que el espectador se encontrará en ‘Un jazzista en clave de blues’ que estará disponible a partir del 23 de septiembre.

Ese mismo día se estrenará la producción francesa ‘Atenea’ de Romain Gavras, con la historia de la trágica muerte de un chico en circunstancias inexplicables, lo que hace que la vida de sus tres hermanos se sumerge en el caos.

Basada en la novela de Joyce Carol Oates, ‘Rubia’, se estrenará el 28 de septiembre, con Ana de Armas como Marilyn Monroe y la reimaginación de la vida privada de esta estrella.

Las obras de Stephen King siempre son una gran fuente de historias para el cine, como ‘El teléfono del Señor Harrigan’, sobre un niño que vive en un pequeño pueblo y se hace amigo de un multimillonario mayor y solitario. Los dos forman un vínculo a través de los libros y un iPhone, pero cuando el hombre fallece, el niño descubre que no todo lo que ha muerto se ha ido y encuentra que es capaz de comunicarse con su amigo.

Historias reales

Mediante el uso de imágenes olímpicas, el documental ‘El equipo redentor’ cuenta la historia del equipo olímpico de básquetbol masculino de Estados Unidos y su lucha por conseguir el oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, después de la sorpresa ocurrida cuatro años atrás en Atenas.

Protagonizada por Mila Kunis y la dirección de Mike Barker, basada en la novela del mismo nombre, ‘La Chica que lo Tenía Todo’ de Jessica Knoll, se centra en Ani FaNelli, una neoyorquina con un puesto envidiado en una revista, un guardarropa increíble y una boda de ensueño en el futuro cercano. Cuando el director de un documental la invita a contar su versión del impactante incidente cuando era una adolescente en la escuela Brentley, se ve obligada a enfrentarse a una oscura verdad.

El 21 de octubre se estrena el documental ‘Descendant’, donde Margaret Brown regresa a Mobile, Alabama, su ciudad natal, para grabar la búsqueda y el descubrimiento histórico del Clotilda, el último barco que llegó a Estados Unidos con un cargamento ilegal de esclavos africanos. Después de un siglo de secretismo y especulaciones, el descubrimiento del barco en 2019 pone el foco de atención en los descendientes de Africatown.

El 28 de octubre estará disponible la película alemana ‘Sin novedad en el frente’, que cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial. Paul y sus compañeros experimentan de cerca cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas.

De las mentes mefistofélicas de Henry Selick y Jordan Peele llega ‘Wendell y Wild’, una historia animada sobre dos hermanos demonios que reclutan a Kat Elliot, una adolescente ruda llena de culpa, para invocarlos a la Tierra de los Vivos. Pero lo que Kat quiere a cambio lleva a una aventura sin igual, una fantasía que desafía las leyes de la vida y la muerte.

Una nueva entrega

El 4 de noviembre se estrenará la segunda entrega de ‘Enola Homes’, con la protagonista que ahora es una detective privada como su famoso hermano, que enfrenta su primer caso oficial para encontrar a una niña perdida, mientras los destellos de una peligrosa conspiración.

Del célebre escritor e historiador de cine Elvis Mitchell, ‘Is That Black Enough For You?!?’ es a la vez un documental y un ensayo personal. La película, que estará disponible a partir del 11 de noviembre, examina el arte y el poder del cine desde una perspectiva que a menudo se pasa por alto: la contribución afroamericana a las películas estrenadas a partir de los años setenta.

Ese mismo día se podrá conocer la historia de Charlie Cullen, un experimentado enfermero que tenía la confianza y cariño de sus colegas, pero también fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Se trata del documental ‘Capturing the killer nurse’.

A los 26 años, Zarifa Ghafari es la alcaldesa más joven de Afganistán: gobierna una ciudad conservadora incluso para los estándares afganos. ‘In Her Hands’, disponible a partir del 16 de noviembre, cuenta la historia de la lucha de Ghafari por sobrevivir en el contexto del acelerado desmoronamiento de su país.

Del Reino Unido, el 23 de noviembre se estrena ‘Las Nadadoras’, la historia real del viaje milagroso de las hermanas Yusra y Sarah Mardini como refugiadas de la Siria devastada por la guerra, hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El 2 de diciembre se estrena ‘Scrooge’, el cuento navideño clásico de Charles Dickens se renueva en esta adaptación musical con elementos sobrenaturales y viajes en el tiempo. El alma de Scrooge está en juego, ya que solo le queda una Nochebuena para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor.

El 9 de diciembre se podrá ver la esperada versión de ‘Pinocho’ de Guillermo del Toro, con su reinvención el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para curar el corazón de un triste carpintero.

Sólo mes y medio después de su estreno en salas de cine de México y Estados Unidos, el 16 de diciembre Netflix presentará la nueva obra del galardonado director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu, cinco veces ganador del Premio de la Academia, presenta ‘Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades’, que ha sido calificada como una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial.