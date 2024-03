Curiosidades durante los Premios Óscar: John Cena estuvo desnudo en la gala

1. El actor y estrella de la WWE fue protagonista de la ceremonia y revolucionó las redes sociales, tras entregar el premio al Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Óscar, completamente desnudo. No obstante, pasó de estar “como Dios lo trajo al mundo” para lucir un “vestidazo”.

2. El perro Messi, de la película Anatomía de una caída (Anatomy of a Fall), estuvo entre los asistentes principales en la ceremonia cinematográfica, a pesar de las múltiples quejas de varias productoras que pedían que el perro no ingresara al evento, este se salió con la suya y se comportó mejor que Will Smith en la pasada ceremonia.