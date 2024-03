El cineasta japonés Hayao Miyazaki se tomará "un descanso" tras 'The Boy and the Heron'

"El director Hayao Miyazaki se va a tomar un descanso ahora, ya veremos en qué se enfoca después de todo esto", anunció este domingo a EFE Kiyofumi Nakajima, productor ejecutivo de 'The Boy and the Heron' y director de operaciones del afamado estudio Ghibli desde la alfombra roja de los Óscar.

Esta es la segunda vez que el maestro japonés de animación decide hacer una pausa en su carrera. La primera vez fue en 2013, tras estrenar 'The Wind Rises' en la Mostra de Venecia.

Sin embargo, regresó cinco años después con un corto, 'Boro the Caterpillar' y en 2023 con este 'The Boy and the Heron' que le ha valido su cuarta nominación al Óscar, tras las de 'The Wind Rises', 'Howl's Moving Castle' (2004) y 'Spirited Away' (2001), por la que se llevó su primera estatuilla.

En 2014 recibió además un Óscar honorífico por su carrera en el cine de animación y su labor como cofundador de los estudios Ghibli.

'The Boy and the Heron' cuenta la historia de un chico huérfano de 12 años que consigue conectar con su madre a través de una nueva dimensión cuando se muda de ciudad y conoce a una garza parlante.

La cinta compite este año con la película 'Robot Dreams', del español Pablo Berger, así como con el fenómeno mediático 'Spider-Man: Across The Spider-Verse', de Sony Pictures, 'Elemental', de Pixar, y 'Nimona', de la factoría Netflix.

"Cada una de las películas de animación nominadas este año tiene una propuesta diferente, la ganadora dependerá de los miembros de la Academia de Hollywood, pero lo tendrá bien merecido", opinó Nakajima sobre sus rivales.

De llevarse la estatuilla, sería la segunda película de habla no inglesa en toda la historia capaz de ganar en la categoría de mejor película de animación tras 'Spirited Away'.