El don de Susana Illera, la caleña invitada por Disney a escribir libro inspirado en 'Encanto'

Este fue el caso de Susana Illera, escritora y diseñadora gráfica caleña radicada en Miami, quien recibió una llamada de Disney invitándola a participar en el proyecto literario que acompañaría a Encanto, la película ganadora del Óscar en 2022 a mejor cinta animada, inspirada en la cultura colombiana.

‘El don de una familia’, inspirado en dicha película se publicó una semana antes del estreno del filme y tenía el reto de explicar la historia —sin revelar todos los detalles— para las audiencias más pequeñas, en español e ingles.

Este libro cuenta la historia de cómo Mirabel, recorre la casita el día en que su primo Antonio cumple cinco años y recibirá su don.

Susana es una de las invitadas a la séptima edición de La Feria Internacional del Libro, FIL Cali 2022, que se realizará en la ciudad del y que tendrá como epicentro el Bulevar del Río y la Plazoleta del CAM.

¿Cómo se dio su acercamiento con Disney?

Me llegó un correo, que me pareció la cosa más loca porque no creí que pudiera estar en la mira de una compañía como Disney. El correo lo envió una persona del área editorial. Inmediatamente lo busqué en Google, para comprobar que era real y no era una estafa. Me parecía increíble que me estuviesen buscando a mí, soy simplemente Susana, he escrito un par de libros, pero nunca lo creí posible.

Con cada proyecto, Disney hace su investigación y busca a apoyarse con escritores y talento que esté relacionado con las películas que ellos lanzan, las cuales están acompañadas de una serie elementos de mercadeo y los libros no son una excepción.

Sabían que escribía literatura infantil bilingüe, que es mi especialidad. Me buscaron para saber si estaba interesada en escribir el primero, y hasta ahora único, libro bilingüe basado e inspirado en la película de Encanto escrito en Estados Unidos.

¿Cómo fue el proceso de escritura?

Me tomó 3 o 4 meses. A pesar de ser una historia que ya está escrita, nos permitieron a mí y a otros escritores el reto de mirar cómo abordarlo. Es una película bastante compleja en su mensaje y lo que tratamos fue de ponerla y proyectarla para primeros lectores, niños de 3 a 6 años, pensamos en cómo resumir un poco esta película sin contar toda la historia.

¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó en ese proceso?

Cuando me di cuenta que sí era real, firmé un contrato de confidencialidad, no podía compartir nada de información de la película con nadie. Cuando empecé a trabajar con ellos la película aún no había salido, entonces debía guardar silencio, así que solo sabían mi esposo y mi hija, ni siquiera mi familia... Estaba muy emocionada y empecé a trabajar en las ideas. Pero tuve un bajón emocional muy fuerte, dudé de mí misma, dudé de que esto había llegado a mi porque me lo merecía, porque soy talentosa y yo puedo. Comencé a pensar que esto iba a terminar mal e iba a quedar pésimo.

Busqué ayuda, ya que esto se llama clínicamente el síndrome del impostor, siempre he estado acompañada de una terapia emocional y es importante canalizar todo esto. Mi psicóloga me recomendó hacer un análisis y ver la posibilidad de saber si tenía déficit de atención e hiperactividad y ¡bingo!.

Trabajar en esta condición fue uno de los retos más grandes, que en medio de todo esto. Estaba en medio de remolinos de sentimientos y emociones por la pandemia, pero esta oportunidad me ayudó a canalizar las emociones y así pude escribir varios libros.

¿Pero la misión no terminó ahí?

Que esto llegara a mi vida ha sido asombroso ya que me ha permitido escribir otras historias basadas también en Encanto como ‘Toñito y el misterio de la selva tropical’, la cual la escribí originalmente en español, pero Disney la publicó primero en Francia.

También estoy traduciendo otros libros para ellos y la verdad es un honor que me den esta oportunidad, no solo como escritora sino también como colombiana y como caleña. Por eso lo estoy haciendo con el mayor cuidado y respeto a nuestro idioma y nuestro país.

¿En qué momento mezcló los dibujos con la escritura?

Cuando publiqué mi poemario ‘Clara’, lo hice sin ninguna expectativa de publicarlo. Como soy diseñadora gráfica me encargué de toda la parte estética y cuando lo tuve en mis manos se sintió tan real, que mi familia me motivó para publicarlo. Pasó de ser algo personal, a ser el primer paso de mi exploración en el mundo literario.

En Miami me he encontrado con muchas personas que me han llevado de la mano para seguir publicando, sin embargo, no dejo de lado mi parte gráfica y de diseño e imágenes, combino mucho esto y me encargo de hacer las portadas. Como no soy ilustradora, trabajo con profesionales y valoro su oficio para que valoren el mío.