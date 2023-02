Películas, series y obras de teatro están en la agenda de Dago García, el creativo dio a conocer que comenzará la producción de ‘El paseo 7’, una secuela de películas en las que un grupo de amigos, familia o compañeros de trabajo se aventuran a viajar y a vivir una experiencia inolvidable. “Ya en mayo vamos a rodar “El Paseo 7”, que será sobre el paseo de olla”, añadió el libretista.

El cineasta ha participado recientemente en películas como la estrenada el pasado 23 de febrero, ‘El actor, el director y el guionista’, en la que Dago fue el director que cuenta la vida de tres artistas que hacen su labor, “son de esos gustos que de vez en cuando me doy. Como era una película tan particular, que habla sobre estos tres oficios que están involucrados en el quehacer audiovisual, me pareció chévere ponerme al frente de la película y estoy muy contento con el resultado”, afirmó García.

Además, de realizar la producción de Ventino, la nueva novela de Caracol Televisión que está próxima a estrenarse, “las chicas de Ventino hicieron un gran trabajo, con Carolina Gómez, un personaje increíble, siendo una villana como sus seguidores nunca antes la habían visto”.