El mundo de las artes y las ciencias cinematográficas celebraron esta noche, desde el Dolby Theater de Los Ángeles, la edición número 94 de los premios Óscar.

En una edición con sorpresas, como el golpe de Will Smith a Chris Rock, o la misma ganadora a mejor película, se desarrolló la entrega de los Óscar.

Vanguardia presenta la lista completa de los ganadores:

Mejor Película: Coda

Mejor director: Jane Campion por The Power of the Dog

Mejor Película Animada: Encanto

Mejor actriz: Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor: Will Smith por King Richard

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose por West Side Story

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur por Coda

Mejor canción original: "No Time to Die" de Billie Eilish

Mejor guion adaptado: Coda

Mejor película internacional: Drive My Car de Japón

Mejor maquillaje y peluquería: The Eyes of Tammy Faye

Mejor guion original: Belfast

Mejores efectos visuales: Dune

Mejor banda sonora: Dune

Mejor edición de sonido: Dune

Mejor montaje: Dune

Mejor fotografía: Dune

Mejor diseño de vestuario: Cruella

Mejor cortometraje: The Long Goodbye

Mejor cortometraje animado: The Windshield Wiper