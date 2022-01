Sin alfombra, sin público, ni transmisión en televisión, en la noche del domingo se dieron a conocer los ganadores de estos galardones a través de redes sociales.

Todo después de que NBC decidiera cancelar la transmisión, luego de que la Hollywood Foreign Press Association –quien es la responsable de la premiación– fuera criticada ante la poca diversidad racial de sus miembros, e incluso, señalada por prácticas de negocio con altas faltas de ética.

La película de Disney, que logró ser la más vista de 2021 en Colombia y con importantes resultados de taquilla en el mundo, contaba con una nominación más, a mejor canción original por “Dos oruguitas” de Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra, pero el triunfo fue para Billie Eilish con “No time to die”.

Otros ganadores

Rachel Zegler, la actriz con raíces colombianas que debutó en el 2021 con la película “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una película de comedia o musical.

La también cantante, de 20 años, celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Me eligieron como María en West Side Story el 9/1/19 y acabo de ganar un globo de oro por esa misma actuación, el 9/1/22. La vida es muy extraña”.

En esta categoría superó a “Luca” de Pixar, así como a “Flee” y “Raya y el último dragón”, además de “Muy Sunny Maad”.

La cinta recibió, además, premio a mejor película de comedia o musical y mejor actriz de reparto en una película para la hispana Ariana DeBose.

Otro filme que recibió tres galardones fue “The Power of the Dog”, el cual ganó en la mejor dirección, para la cineasta Jane Campion, mejor película dramática y al mejor actor de reparto a Kodi Smit-McPhee .

Los Globos de Oro para mejor actriz y actor de películas dramáticas se los llevaron Nicole Kidman por “Being the Ricardos” y Will Smith por “King Richard”. Así mismo, la mejor película de habla no inglesa fue la japonesa “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi.

En cuanto a televisión, se destaca el logro de la primera mujer trans en ganar un Globo de Oro: Michael Jaé Rodríguez recibió el premio a mejor actriz en un drama de televisión por su interpretación de Bianca Rodríguez en la serie “Pose”.

“Succession” arrasó con tres estatuillas a mejor serie dramática, mejor actriz de una serie, para Sarah Snook, y al mejor actor de drama de televisión, para Jeremy Strong, mientras que la serie de comedia romántica “Hacks” se llevó el premio a mejor serie de comedia o musical y mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia para Jean Smart.

“The Underground Railroad” ganó como mejor serie limitada, serie antológica o película televisiva.